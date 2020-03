Les calendriers du sport automobile en Grande-Bretagne et en Allemagne devraient ressentir l’impact du coronavirus · .

La propagation du Coronavirus a provoqué une interruption sans précédent du début de la saison de sport automobile 2020 dans le monde.

Plus de 100 courses ont maintenant été annulées ou reportées alors que les gouvernements s’efforcent de contenir un virus qui a causé, hier, 5 735 décès.

La Chine, où le virus est originaire, a été le premier pays à voir les races annulées. La course de Formule E à Sanya et le Grand Prix de Chine de Formule 1 à Shanghai ont été parmi les premiers à être affectés. Mais alors que le virus s’est propagé à une vitesse remarquable, les Amériques et l’Europe ont rejoint l’Asie en frappant des centaines de courses prévues en mars, avril et, dans certains cas, plus tard dans l’année.

La même action n’a pas été menée dans tous les pays. Les circuits de course de Grande-Bretagne n’ont pas encore signalé d’annulations de course importantes.

Silverstone, qui accueillait le Grand Prix de Grande-Bretagne, a déclaré à la fin de la semaine dernière que c’était «comme d’habitude» pour eux. Il tiendra demain l’événement médiatique de pré-saison pour le célèbre British Touring Car Championship. L’événement, ouvert au public, est «complet» selon la piste.

La saison du BTCC doit commencer à Donington Park le dernier week-end de mars. Cependant, les organisateurs de la série prévoient peut-être de retirer la course.

Vendredi, lorsque la Formule 1 a abandonné ses efforts pour organiser son premier match de la saison à Melbourne et que des dizaines d’autres courses ont emboîté le pas, la BTCC a initialement publié un communiqué indiquant que ses événements «devraient se dérouler comme prévu».

“Notre position fait suite à l’annonce faite par le gouvernement britannique hier qu’aucune restriction sur les événements en plein air n’est introduite pour le moment”, a-t-il poursuivi. “Cela reflète également le désir écrasant des équipes de BTCC, de nos fans et des circuits pour que les événements aient lieu – à moins bien sûr qu’un changement de circonstances ne dicte le contraire par la suite.” L’avis a été discrètement supprimé de leur site Web au cours du week-end.

Bien que le gouvernement britannique ait initialement indiqué qu’il n’imposerait pas la même interdiction des rassemblements de masse que celle observée dans d’autres pays européens en raison du coronavirus, cette politique semble prête à changer. L’Écosse, qui a son propre gouvernement, a déjà annoncé des restrictions. Ce n’est donc peut-être qu’une question de temps jusqu’à ce que le BTCC, et les pilotes britanniques F3, British F4 et British GT Racing, soient contraints d’abandonner leurs plans pour commencer leurs saisons dans les semaines à venir.

Certaines grandes séries en Allemagne devraient également se poursuivre, même si plusieurs d’entre elles ne devaient pas courir avant la fin du mois prochain. Sa grande série nationale, la DTM, tiendra son ouverture de saison sur le circuit de Zolder en Belgique le dernier week-end d’avril. La saison F4 allemande devrait débuter le même week-end à Oschersleben.

Cependant, le Nurburgring a déjà annoncé l’annulation de certains événements hors sport automobile sur ses circuits dans les prochains jours. Le DTM, après avoir déplacé son test de pré-saison de Monza à Hockenheim, a maintenant annulé l’événement, qui devait commencer aujourd’hui.

Le directeur général de l’organisateur de la série ITR, Marcel Mohaupt, a déclaré «en ce qui concerne le début de la saison 2020, nous sommes engagés dans un dialogue étroit avec nos partenaires, fabricants et organisateurs de course locaux». Ce sera une situation familière à de nombreux organisateurs de sport automobile car l’impact du Coronavirus continue de se faire sentir.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Courses annulées ou reportées en raison d’un coronavirus

Une liste des événements touchés par le coronavirus identifiés à ce jour. Comprend certains événements qui organisent plusieurs courses par week-end.

OrderDatesSeriesEventLocationCountry1Mars 6 – 8 marsMoto GPQatar Grand CircuitLosail International CircuitQatar2Mars 13 – March 15World SuperbikesQatarLosail International CircuitQatar3Mars 13 – 15 marsFormula 1Australian Grand PrixMelbourneAustralia4Mars 13 – 15 marsIndyCarSt Grand PrixStarsAstAUSA5AstAUSA 15 mars Indy Pro 2000St PétersbourgSt PétersbourgUSA8 13 mars – 15 marsUSF2000St PetersburgPétersbourgUSA9Mars 13 – 15 marsTC AmériquesSt PetersburgSt PetersburgSt PetersburgUSA1012 mars – 15 marsTCR Asia Pacific CupMelbourneMelbourneAustralie11mars 15 – mars 15NHRAGatornationalsGainesvilleUSA12Mars 13 – 15 marsMarslarskaMarslaMarschal ParcMelbourneAustralie15Marc h 19 – Mars 20World Endurance ChampionshipSebring 1000kmSebringUSA16March 21 – Mars 21Formula ESanya EPrixSanyaChina17March 18 – Mars 21IMSA12 Heures de SebringSebringUSA18March 20 – Mars 21IMSA ChallengeSebringSebringUSA19March 20 – Mars 22Moto GPThailand Grand-PrixBuriram international CircuitThailand20March 21 – Mars 22Super TaikyuRound oneSuzukaJapan21March 21 – Mars 22NASCARHomestead-Miami 400Homestead-MiamiUSA22March 20 – 22 marsFormule 1Bahreïn Grand PrixBahreïn International CircuitBahreïn23Mars 20 – 22 mars CatalunyaEspagne2826 mars – 28 mars24H Série 12H EstorilEstorilPortugal2926 mars – 28 marsRallye européen Champi onshipAzores RallyeSao Miguel IslandPortugal30March 27 – Mars 29World SuperbikesSpainJerezSpain31April 4 – Avril 4Formula EROME EprixRomeItaly32April 4 – Avril 4Jaguar IPace ETrophyRomeRomeItaly33April 4 – 4LE Avril Mans CupCircuit de CatalunyaCircuit de CatalunyaSpain34April 4 – Avril 5Super FormulaRound oneSuzukaJapan35April 3 – 5Ferrari Avril Défi EuropeMugello roundMugelloItaly36April 3 – 5Moto Avril GPAmericas Grande PrixCircuit des AmériquesUSA373 avril – 5 avrilIndyCarAlabama Grand PrixBarber Motorsports ParkUSA38Avril 4 – 5 avrilSérie européenne du Mans Quatre heures de BarceloneCircuit de CatalunyaEspagne39Avril 3 – avril 5Formule 1Vietnam Grand PrixHanoi CircuitVietnam40April 3AprilAvril 3April ParkUSA423 avril – 5 avrilUSF2000Alabama Grand PrixBarber Motorsports ParkUSA434 avril – 5 avrilSuper Formula LightsRound oneSuzukaJapan44Apri l 9 – Avril 11F4 USARoad AtlantaRoad AtlantaUSA45April 9 – Avril 11Formula régional AmericasRoad AtlantaRoad AtlantaUSA46April 12 – Avril 13French F4NogaroNogaroFrance47April 12 – Avril 13Alpine Europa CupNogaroNogaroFrance48April 15 – Avril 15S5000MelbourneAlbert ParkAustralia49April 18 – Avril 18Formula eparis EPrixParisFrance50April 18 – Avril 18Jaguar IPace ETrophyParisParisFrance51April 17 – 19Formula Avril 1Chinese Grande PrixShanghai International CircuitChine52avril 17 – avril 19Porsche Carrera Cup AsieShanghai roundShanghai International CircuitChine53April 17 – avril 19Chinese Formula FourShanghai roundShanghai International CircuitChine54April 17 – avril 19GT World Challenge EuropeMonza roundMonzaItaly55April 17 – April 19Formula RenaultAurocupin 19Championnat du Monde des RallycrossWorld RX of SpainCircuit de CatalunyaSpain58April 24 – A vril 26IndyCarLong Plage Grand PrixLong BeachUSA59April 24 – Avril 26World Touring Car CupRace de HungaryHungaroringHungary60April 23 – Avril 26World Rallye ChampionshipRally ArgentinaArgentinaArgentina61April 24 – Avril 26IMSALong BeachLong BeachUSA62April 25 – Avril 26NASCAR Euro SeriesValencia NASCAR GP SpainValenciaSpain63May 3 – mai 3Formula ESeoul EPrixSeoulSouth Korea64May 6 – mai 6Formula EJakarta EPrixJakartaIndonesia65May 7 – 9 maiIndyCarAmericas Grand PrixCircuit of the AmericasUSA669 mai – 9 maiLe Mans CupMonzaMonzaItaly6767May – 10 maiSérie européenne Le MansFour Hours of MonzaMonzaItaly68Octobre 9 – October 11TCTC ChineWuhanWuhanChina6969Novuit 13Hovin COT24AC

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Autre sport automobileParcourir tous les autres articles de sport automobile

Partagez cet article . avec votre réseau: