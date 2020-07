les célébrations du podium manquaient l’atmosphère des fans

Lando Norris de McLaren a déclaré qu’il avait particulièrement remarqué l’absence de fans alors qu’il célébrait dimanche son premier podium de Formule 1 en Autriche.

La pandémie de COVID-19 avait forcé le sport à se mettre à huis clos pour la première fois pour démarrer la saison bien retardée.

« Je pense que nous pouvons tous être heureux que nous soyons ici en course et que les procédures mises en place soient assez à l’épreuve des balles … mais c’est un peu différent pour moi », a déclaré le joueur de 20 ans.

« Ces gars-là ont l’habitude d’être un peu sur le podium (mais) pour moi, c’est ma première fois », a ajouté Norris, troisième derrière le vainqueur de la course de Mercedes, Valtteri Bottas et Ferrari de Charles Leclerc.

«Et je pense que quelque chose qui le rend si spécial est toujours d’avoir la foule là-bas, de célébrer là-bas avec vous, qu’ils soient toujours vos fans ou non. Cela crée tellement l’atmosphère et cela ajoute beaucoup d’excitation. »

Les tribunes du circuit national de Red Bull ont été remplies ces dernières années avec des milliers de fans hollandais en chemise orange faisant le déplacement pour encourager leur idole Max Verstappen, vainqueur en 2018 et 2019.

Les champs voisins, qui abritent désormais des vaches, sont normalement des terrains de camping pour les amateurs de course, qui résonnent de musique et de fumée de barbecues.

« Je sais qu’il y a de nombreux fans fidèles à regarder chez moi et je connais les personnes les plus importantes pour moi, ma famille, ils regardent, ils soutiennent et ils vivent avec moi », a déclaré Bottas.

« Sans aucun doute, il nous manque un peu d’ambiance – mais c’est ce que c’est. Mieux vaut courir comme ça que ne pas courir du tout. »

Leclerc, qui a grandi en regardant des Ferrari courir autour de Monaco, son pays natal, a déclaré que ce week-end avait été étrange – et qu’il devrait se poursuivre avec les courses européennes de Formule 1, qui se passeront probablement de spectateurs.

« Nous manquons de la passion des fans, c’est pourquoi j’aime tellement le sport, pour voir la passion des gens qui vous regardent », a-t-il déclaré.

«En fait, je regarde dans les tribunes pendant la course. Évidemment pas aujourd’hui, car il n’y avait pas grand chose à regarder, mais oui, ça me manque.

« Le podium, normalement il y a des acclamations, des gens qui crient, cette fois ce n’était pas comme ça, mais c’est comme ça pour le moment et c’est le mieux qu’on puisse faire. »