Les célébrités toujours bienvenues dans les événements Esports

Date publiée: 4 avril 2020

La Formule 1 souhaite toujours que des célébrités invitées participent à leurs courses Esports, malgré les efforts visant à augmenter le nombre de pilotes.

Le deuxième événement du Grand Prix virtuel de Formule 1 aura lieu dimanche alors que les concurrents feront la course autour d’Albert Park, domicile du Grand Prix d’Australie.

Cette fois-ci, le taux de participation sera légèrement meilleur pour les deux pilotes actuels qui ont participé à la première épreuve «à Bahreïn», mais seuls six pilotes actuels, dont Lando Norris, Charles Leclerc et George Russell, ont été confirmés pour l’événement.

Les stars de la Formule 1, Johnny Herbert et Jenson Button, devraient y participer.

Même si la Formule 1 veut augmenter le nombre de pilotes actuels, les célébrités sont toujours les bienvenues – le joueur de cricket anglais Ben Stokes a été recruté pour la course de Bahreïn.

S’adressant à The Race, le responsable des initiatives commerciales numériques et de l’e-sport de la F1, Julian Tan, a déclaré: «Je pense qu’en termes de participation de manière plus générale – et c’est vraiment la beauté de l’e-sport – nous avons la flexibilité de changer de format.

“Ainsi, par exemple, ce week-end, nous organiserons une première course d’exposition F1 Esports pro qui aura lieu après le Grand Prix virtuel, qui mettra en vedette les pilotes esports des équipes.

“Nous sommes donc en mesure de plier et de faire évoluer notre produit. Si par exemple, si nous devions avoir une grille complète de pilotes de F1, il y a beaucoup de demande de voir des célébrités participer, il y a différentes façons d’intégrer vraiment cela.

«Évidemment, ce serait fantastique de faire participer autant de pilotes de F1 que possible, car du point de vue des fans, ils aimeraient voir leurs héros, même si c’est sur un jeu vidéo.

«Et je pense plus généralement en termes d’étoiles plus larges, de stars du sport, d’autres athlètes qui opèrent dans ce domaine, ainsi que de plus grandes stars de la pop, pour nous, nous souhaitons utiliser cela comme une opportunité ainsi que pour la pollinisation croisée des industries et pour que le monde du sport et du divertissement travaille ensemble. »

Tan a déclaré que la F1 avait un «délai très court» pour reconstituer le premier GP virtuel à Bahreïn, donc même si seuls Lando Norris et Nicholas Latifi de la grille de F1 actuelle ont participé, les attentes «n’étaient pas très élevées» pour la participation des pilotes en tous cas.

“Mais nous allions évidemment essayer de savoir comment nous construisions les grilles – pilotes de F1, pilotes actuels, grandes stars du sport”, a ajouté Tan.

La pop star Liam Payne s’est inscrite à la course de Bahreïn, et Tan a dit à quel point c’était «amusant» de l’avoir à bord.

“Quand Liam Payne a participé, c’était un crossover tellement amusant là-bas”, a-t-il déclaré.

«C’est une belle opportunité. C’est un nouveau produit et il nous offre cette flexibilité pour tester différentes choses et tirer parti de ces apprentissages pour les optimiser au fur et à mesure. »

