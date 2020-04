Les changements F1 2019 les plus nécessaires pour améliorer les GPs virtuels · .

Les unités de puissance de la Formule 1 sont devenues silencieuses et leur équivalent virtuel a pris le dessus. La saison 2020 restera dans les mémoires comme une année de perturbation sans précédent lorsque les plus grands noms du sport automobile se sont tournés vers leurs plates-formes de simulation pour divertir les fans – et eux-mêmes -.

Les efforts de FOM au cours des deux dernières saisons pour construire sa propre entité d’esports en utilisant la franchise de jeux sous licence officielle semblent avoir porté leurs fruits. Des milliers de fans se sont branchés sur les événements du Grand Prix virtuel chaque week-end, mettant en vedette de nombreux héros du sport du présent et du passé allant de roue en roue en ligne, le tout dans le confort de leur foyer.

Quoi que vous fassiez de la qualité des courses exposées, cela a certainement été divertissant si ce n’est toujours pour les raisons prévues – demandez simplement à Lando Norris, qui a gardé son énorme public amusé malgré les problèmes répétés avec sa connexion Internet qui l’empêchent de participer.

Mais avec la Formule 1 en compétition pour des vues aux côtés d’une pléthore d’événements de course virtuels de la plus grande série du sport automobile mondial – IndyCar, MotoGP, NASCAR, Supercars australiennes et même la Formule E – il est inévitable que le produit virtuel de la F1 soit opposé à ses pairs.

La Formule 1 autorise Codemasters à produire sa série officielle de jeux vidéo, donc l’idée qu’ils vont courir sur autre chose que F1 2019 est irréaliste, au moins jusqu’à ce que F1 2010 arrive en juillet.

La franchise de jeux est lancée dans le courant dominant, offrant un mélange décent entre authenticité et accessibilité en ce qui concerne l’action sur piste. Mais les trois premiers Grands Prix virtuels ont également mis en évidence les domaines dans lesquels la série F1 peut encore s’améliorer en tant que plateforme d’esports. Non seulement par rapport aux principales plates-formes de simulation comme iRacing et rFactor, mais aussi à des jeux de console comme Gran Turismo Sport.

Norris: Pourquoi les pilotes du monde réel préfèrent iRacing à F1 2019En toute justice pour Codemasters – qui en F1 2019 nous a donné le jeu de course F1 officiel le plus complet que nous ayons jamais vu – beaucoup de ces domaines d’amélioration sont plus faciles à dire qu’à faire. Vous ne pouvez pas toujours comparer un titre basé sur PC comme rFactor 2, conçu avec la concurrence en ligne à sa base, à un titre multi-plateforme comme la série F1 où le moteur de jeu de Codemasters a été construit en mettant l’accent sur le jeu hors ligne et en solo .

Alors que certaines critiques du jeu par des pilotes du monde réel se sont concentrées sur son authenticité, la compétition officielle d’esports de F1 montre qu’il est possible d’avoir de grandes courses en F1 2019. Là où la F1 2019 se révèle insuffisante, c’est plus en termes de présentation des courses.

Avec une nouvelle génération de consoles qui arrivera bientôt et le jeu officiel de F1 mis soudainement sous les projecteurs car les courses dans le monde réel ne peuvent pas avoir lieu, il y a des domaines importants où des améliorations sont nécessaires et, espérons-le, peuvent être apportées. Voici les domaines clés sur lesquels nous aimerions que Codemasters aborde pour aider à faire passer son expérience de spectateur e-sport au niveau supérieur.

Commandes de la caméra

Une chose est vraie pour tout sport de spectateur, qu’il soit réel ou virtuel. Si vous ne voyez pas ce qui se passe, vous n’allez pas vous amuser à regarder.

F1 2020: premiers détailsCela rend le travail de la caméra et la direction du téléviseur si importants. Cela est particulièrement vrai dans les courses de sim, qui ont tendance à être plus remplies d’action que les courses du monde réel, ce qui signifie moins de pauses naturelles dans l’action et donc moins de possibilités de replays.

Dans une course, le moment le plus critique pour pouvoir voir toute l’action est au départ. C’est là que la série F1 a sa première lacune majeure.

Les caméras de télévision virtuelles de F1 2019 se concentrent sur un seul pilote à la fois. En mode Spectateur, si vous choisissez de suivre la voiture de tête, ils seront la seule voiture suivie par les caméras au sol.

Pendant un départ de course, cela signifie que si vous vous concentrez sur le leader, un pilote dans le peloton ou même à l’arrière, vous êtes presque assuré de manquer une partie du chaos et de l’action inévitables au cours de ces 30 secondes cruciales d’ouverture une course.

Pour illustrer cela, voici comment F1 2019 suit le début d’une course, en se concentrant sur une voiture partant du fond de la grille. Comparez-le avec des images de la série des Championnats du monde iRacing:

Il est clair que vous pouvez voir beaucoup plus avec une caméra passive qui offre une vue plus large de l’action, au lieu d’une centrée sur une seule voiture.

C’était encore plus frappant au début du premier Grand Prix Virtuel autour de Bahreïn, où les caméras étaient tellement concentrées sur Nico Hulkenberg qui tournait avant même d’atteindre la zone de freinage pour le premier tour que le commentateur Alex Jacques a complètement raté que Johnny Herbert avait choisi de sauter les deux premiers virages entièrement pour se faufiler en tête.

L’une des améliorations que Codemasters a apportées à sa série F1 ces dernières années a été de positionner ses caméras dans le jeu pour recréer l’apparence et la convivialité des émissions du monde réel. Cela a sans aucun doute aidé les nouveaux arrivants à l’esport à combler l’écart entre les courses réelles et virtuelles.

Mais comme le monde virtuel n’est pas inhibé par les restrictions physiques de la réalité, les téléspectateurs devraient pouvoir voir davantage l’action par rapport au monde réel, pas moins.

Quelle que soit la méthode choisie par Codemasters, les futures versions de la série F1 doivent nous offrir une meilleure façon de voir tout le drame pendant la partie de la course la plus remplie d’action.

Synchronisation en direct

IndyCar utilise iRacing pour sa série de courses virtuelles.Comme la couverture en direct par FOM de la réalité, F1 2019 offre aux spectateurs un graphique de classement permanent sur la gauche de l’écran, donnant les noms des pilotes, la position, les écarts et les informations sur les pneus.

Il est certainement utile de l’avoir pendant une course, mais pendant les qualifications, il est presque impossible de dire qui est sur un potentiel tour de pôle et qui a même peu de chances d’améliorer son record personnel.

Bien que le jeu vous indique très clairement si un pilote est dans les stands ou dans les tours, il n’y a rien pour dire aux spectateurs comment un pilote se porte dans chaque secteur autour d’un tour chaud jusqu’à ce qu’il atteigne la ligne de départ. Les commentateurs doivent donc deviner quels pilotes pourraient être en lice pour un tour rapide jusqu’à ce qu’ils finissent par franchir la ligne.

Et ce n’est pas seulement le timing. Avec toutes sortes de paramètres disponibles pour les pilotes virtuels à ajuster dans la voiture, même en temps réel sur la piste, ayant des informations visuelles pour dire aux téléspectateurs quel est le réglage de mélange de carburant d’un pilote, quel réglage ERS qu’ils utilisent, leur différentiel, l’équilibre des freins ou même leurs niveaux d’ailes actuels offriraient un regard fascinant derrière le rideau que nous ne pouvons tout simplement pas obtenir dans le sport réel.

Nous utilisons tous ces mêmes options nous-mêmes lorsque nous jouons à F1 2019, il serait donc judicieux de voir ce que font les quelques talentueux qui ont les compétences nécessaires pour piloter la vraie chose lorsqu’ils courent en utilisant le même jeu à notre disposition que de simples mortels. .

Replays

Si vous avez déjà déploré le niveau de carnage qui pouvait souvent avoir lieu lors d’une course en ligne en F1 2019, peut-être que voir certains des meilleurs pilotes du monde se retrouver dans des mésaventures similaires pourrait vous faire vous sentir un peu mieux.

Qu’il s’agisse de décalage, de pure compétitivité ou de savoir au fond de leur esprit que si quelque chose se passe mal, ils n’auront pas de responsables d’équipe et de sponsors à répondre, il y a quelque chose à propos de la course virtuelle qui mène au contact et au carnage à gogo.

Les Grands Prix virtuels se sont déroulés sur des modèles à dégâts réduits. Bien que cela détourne le défi, c’est probablement pour le mieux. Nous n’aurions peut-être vu qu’une poignée de pilotes terminer la course d’ouverture autour de Bahreïn si les réglages des dégâts avaient été plus stricts.

Mais avec les limitations actuelles du mode Spectateur dans F1 2019, il est difficile de garder une trace de tout ce qui se passe en dehors de tout ce sur quoi la caméra se concentre à la fois.

Avec autant de pilotes diffusant leurs propres courses en direct sur Twitch, il existe de nombreuses façons de voir un incident ou un grand mouvement du point de vue d’un conducteur. Cependant, d’autres plates-formes de simulation comme iRacing bénéficient de services de diffusion spécialisés comme RaceSpot, qui permettent de rejouer instantanément les incidents et les dépassements lors des retransmissions en direct de la course.

Si FOM souhaite sérieusement développer sa propre plate-forme d’esports, il sera essentiel d’avoir un moyen d’introduire des rediffusions instantanées dans les émissions en direct. Étant donné que rien ne correspond à l’énergie d’un événement en direct avec des téléspectateurs réagissant en temps réel dans le chat en direct, avoir la possibilité de jeter un œil aux incidents controversés sous d’autres angles est un moyen important de garder les téléspectateurs engagés et les commentateurs en direct pleinement informés.

À vous

Quels domaines pensez-vous que la Formule 1 et Codemasters devraient envisager d’améliorer pour rendre les sports électroniques de F1 plus accessibles et plus divertissants?

