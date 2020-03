Les concurrents de Ferrari s’opposent fermement au règlement de la FIA

Date publiée: 4 mars 2020

Les rivaux de Ferrari menacent d’engager des poursuites judiciaires concernant l’accord non divulgué de la FIA avec la Scuderia concernant la controverse sur les moteurs de l’année dernière.

L’année dernière, les rivaux de Ferrari ont remis en question la légalité du groupe moteur de la Scuderia.

Cela a conduit à la publication par la FIA de plusieurs directives techniques relatives au débit de carburant.

Les équipes ont également été informées qu’un capteur supplémentaire serait utilisé en 2020.

L’affaire a grimpé sans aucune décision décisive de l’instance dirigeante du sport automobile sur la légalité ou non du moteur de Ferrari.

La FIA a tout balayé sous le tapis la semaine dernière lorsqu’elle a annoncé un accord avec Ferrari.

Le communiqué se lit comme suit: «La FIA annonce qu’après des investigations techniques approfondies, elle a terminé son analyse du fonctionnement du groupe motopropulseur de la Scuderia Ferrari Formula 1 et est parvenue à un accord avec l’équipe. Les détails de l’accord resteront entre les parties.

«La FIA et la Scuderia Ferrari ont convenu d’un certain nombre d’engagements techniques qui amélioreront la surveillance de toutes les unités motrices de Formule 1 pour les prochaines saisons de championnat et aideront la FIA dans d’autres tâches réglementaires en Formule 1 et dans ses activités de recherche sur les émissions de carbone. et des carburants durables. »

La nature de ce règlement et les raisons pour lesquelles la FIA l’a accepté n’ont pas été divulguées.

Les rivaux de Ferrari sont livides et ont menacé de poursuites judiciaires.

Sept des 10 équipes; McLaren, Mercedes, Racing Point, Red Bull, Renault, AlphaTauri et Williams; ont écrit à la FIA pour demander des explications.

La lettre disait:

“Nous, les équipes soussignées, avons été surpris et choqués par la déclaration de la FIA du vendredi 28 février concernant la conclusion de son enquête sur le groupe propulseur de Formule 1 de la Scuderia Ferrari.

«Un régulateur sportif international a la responsabilité d’agir selon les normes les plus élevées de gouvernance, d’intégrité et de transparence.

«Après des mois d’enquêtes qui ont été entreprises par la FIA uniquement à la suite de questions soulevées par d’autres équipes, nous nous opposons fermement à ce que la FIA parvienne à un accord de règlement confidentiel avec Ferrari pour conclure cette affaire.

«Par conséquent, nous déclarons publiquement notre engagement commun à poursuivre une divulgation complète et appropriée dans cette affaire, afin de garantir que notre sport traite tous les concurrents de manière juste et égale. Nous le faisons au nom des fans, des participants et des parties prenantes de la Formule Un.

“En outre, nous nous réservons le droit de demander réparation, dans le cadre de la procédure régulière de la FIA et devant les tribunaux compétents.”