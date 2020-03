Les courses de Bahreïn et du Vietnam ne se dérouleront probablement pas, la saison de F1 pourrait commencer à Monaco · .

La décision de la Formule 1 d’annuler sa course d’ouverture de saison en Australie laisse la course de la semaine prochaine à Bahreïn comme la première épreuve du championnat 2020 – pour l’instant.

De là, le championnat devrait se rendre au Vietnam pour sa première course de championnat du monde à Hanoi le 5 avril.

Mais la propagation mondiale du Coronavirus Covid-19 a laissé les deux races dans un sérieux doute. . a appris que les discussions pour annuler les deux dates sont à un stade avancé.

La préférence de la F1 serait de reporter les deux épreuves. Mais comme dans le cas du Grand Prix de Chine – initialement prévu en avril mais annulé en février – il sera difficile de trouver une date appropriée en fin de saison.

Cependant, le retard du début de la saison risque de durer encore plus longtemps. Hier, le consultant en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, a déclaré que le championnat serait retardé jusqu’au Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou le 7 juin.

Ce scénario a été présenté au président-directeur général de la Formule 1, Chase Carey. “Dans les prochains jours, nous allons clairement aborder les événements à venir”, a-t-il déclaré. “C’est une situation assez difficile à prévoir.”

. comprend que la première Formule 1 pense que la saison pourrait commencer à la fin du mois de mai, ce qui pourrait signifier le début de la saison avec le Grand Prix de Monaco, qui était initialement prévu pour la septième manche le 24 mai. L’Automobile Club de Monaco a publié hier un communiqué disant qu’il avait commencé la construction de son circuit temporaire, mais qu’il est “pleinement conscient de la propagation de Covid-19 et de la situation inquiétante que cela génère”.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Les deux scénarios impliqueraient de manquer le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort le 3 mai et le Grand Prix d’Espagne sur le Circuit de Catalunya le 10 mai.

Carey: “C’est une situation assez difficile à prévoir vraiment” Les deux pays ont déjà introduit des mesures pour lutter contre le coronavirus, notamment en limitant le nombre de personnes pouvant se rassembler lors d’un événement. Hier, les Pays-Bas, qui ont 503 cas confirmés de coronavirus, ont annoncé l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. Il restera en place jusqu’à au moins fin mars.

Cela sera-t-il levé assez tôt pour que les promoteurs hollandais de la course sachent qu’ils pourront accueillir le total à six chiffres de la plupart des fans de Max Verstappen qui devaient descendre sur les dunes?

L’image est un peu meilleure en Espagne. Jeudi, le pays a le troisième plus grand nombre de cas de coronavirus en Europe (2 140) et le deuxième plus grand nombre de décès (501) selon l’Organisation mondiale de la santé. La Catalogne a également interdit les événements publics de masse de plus de 1 000 personnes.

La semaine dernière a montré la vitesse à laquelle le virus ne devrait pas être sous-estimé, et tout ce qui dépasse la planification la plus immédiate sera difficile pour la Formule 1. Cependant, l’expérience d’hier d’annuler une course des heures avant le début des essais devait commencer, alors que les fans faisaient la queue pour y entrer, c’est un sport que le sport voudra éviter.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: