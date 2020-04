Les courses de F1 ultérieures craignent le «manque d’intérêt» des fans

Date publiée: 4 avril 2020

L’absence de courses de F1 au début de 2020 signifie que les fans pourraient ne pas avoir le même intérêt pour les organisateurs des courses ultérieures.

Actuellement, les huit premières courses de 2020 ont été reportées, tandis que les GP d’Australie et de Monaco ont été définitivement annulés.

Le Grand Prix du Canada est la course la plus proche à avoir été suspendue le 14 juin, mais il y a une crainte que les fans ne soient pas intéressés par les courses prévues plus tard dans l’année, en raison du manque d’événements qui leur préparent le terrain. .

S’adressant à The Independent, un organisateur a déclaré: «L’une des choses dont les dernières courses peuvent bénéficier est l’enthousiasme et la sensibilisation au début de la saison. Nous comptons sur les gens qui s’excitent quand ils le voient à la télévision.

«L’Australie fait beaucoup de bien pour nous. Une fois que la saison commence, les gens commencent à faire attention, mais si vous n’avez pas la saison, personne ne fera attention.

«Si la saison ne démarre pas avant juillet, l’intérêt ne sera tout simplement pas le même. Toutes ces courses qui précèdent sont complémentaires à notre course. »

La vente de billets est également une grosse somme d’argent pour les propriétaires de Formule 1, Liberty Media – ils s’élèvent en moyenne à 22,8 millions de livres par an, il va donc sans dire que devoir inverser ces ventes de billets a un impact important sur le pot de financement des organisateurs pour accueillir une F1 course.

Il est donc suggéré que Liberty devrait réduire les frais d’hébergement qu’ils facturent pour un événement afin de le faire sur le calendrier F1.

“La F1 attire des ventes de billets plus faibles et devrait donc prendre des frais moindres”, a déclaré un organisateur de la course.

«Si nos revenus sont en baisse par rapport à l’année dernière, nous aimerions que la F1 absorbe le montant par lequel nous sommes en baisse. Ils devraient juste ajuster les frais de ce montant et s’ils augmentent, ils peuvent en avoir plus. »

Un autre organisateur a accepté la suggestion, la décrivant comme «d’une évidence aveuglante».

“Les gens doivent prendre des dispositions pour aller à une course, demander des jours de congé, réserver des hôtels si vous venez d’un autre pays, etc. Je pense que l’annulation de cette année sera la seule façon autant que je le regretterais”, ont-ils déclaré.

À ce stade, un organisateur a déclaré qu’il serait peut-être «préférable de ne pas organiser l’événement. Annulez-le bien à l’avance afin de ne pas dépenser d’argent pour les gens et configurez-le, puis découvrez qu’il est annulé. C’est le pire des cas.

«Un incident de type australien entraînerait pour nous une faillite car nous aurons déjà dépensé des millions. Les remboursements de billets sont ce qui nous tuerait. Nous prenons l’argent des fans et sortons et commençons à acheter des tribunes avec lui parce que vous devez construire les spectateurs leurs sièges.

“Si la course est soudainement annulée, les tribunes sont là et vous devez rembourser alors vous êtes foutu.”

L’organisateur du Grand Prix d’Azerbaïdjan Arif Rahimov, a déclaré qu’il avait conclu «un accord avec la F1 selon lequel nous ne confirmerons notre date dans le calendrier qu’une fois la menace d’une autre annulation passée. De plus, il nous faudrait au moins un délai de 10 à 12 semaines pour pouvoir préparer la course. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.