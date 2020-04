Les courses de Lewis Hamilton coûtent des plaintes «p * ss off» à Oliver Rowland

Date publiée: 13 avril 2020

Le pilote de course britannique, Oliver Rowland, dit qu’il se fait «chier» avec des pilotes comme Lewis Hamilton qui se plaignent des coûts des courses juniors, mais ne font rien pour aider.

Le champion du monde à six reprises a exprimé par le passé l’escalade des coûts de la navigation à travers la course junior en Formule 1, estimant que cela empêche les jeunes pilotes talentueux de se rendre au sommet du sport automobile.

Son rival chez Ferrari Sebastian Vettel a également fait des plaintes similaires dans le passé.

Mais de tels commentaires irritent Rowland qui a lui-même payé pour aider les jeunes conducteurs à gravir les échelons, et il estime que des personnalités telles que Hamilton qui ont beaucoup plus d’argent que lui devraient arrêter de parler et de passer à l’action.

S’exprimant dans le cadre du podcast Inside Electric, il a déclaré: «Je sais de première main combien cela coûte de diriger une équipe de karting.

«Les gens disent que vous devriez vous débarrasser des équipes car elles font augmenter les coûts. Mais en même temps, en tant qu’équipe, nous fournissons un package pour que le pilote se développe beaucoup plus rapidement que s’il était seul. Surtout en Grande-Bretagne, nous avons de très bons karting à la base et ils ont tendance à devenir très bons très rapidement. C’est donc très difficile.

«Je parraine moi-même, ou j’ai aidé à payer pour quelques conducteurs, ou j’ai aidé de certaines manières que je peux.

«Je ne suis pas au même niveau que les meilleurs pilotes de F1, mais j’ai mis ma main dans ma poche pour aider les gens qui, je pense, le méritent et ne pourraient probablement pas passer au niveau suivant sans cette aide. Je remarque que les gens le disent dans la presse et des choses comme ça, peut-être qu’ils pourraient faire de même.

«Ça me fait un peu chier parfois quand j’entends des gens s’en plaindre, mais en fait, ils ne font pas vraiment grand-chose eux-mêmes. Par exemple, Lewis a dit il y a quelques mois que les gens avaient besoin de la base du sport automobile et de tout ce genre de choses.

«Même s’il mettait son nom contre trois ou quatre pilotes qui se débrouillaient exceptionnellement bien, cela aiderait à attirer des sponsors pour eux. Et cela ne lui coûterait rien. Mais ce serait juste un moyen pour eux de générer un peu de parrainage pour eux-mêmes.

«Juste pour qu’il soutienne quelqu’un, il pourrait aller voir des sponsors, il pourrait même aller à des réunions avec eux. Il générerait très rapidement un budget de cent mille karting. Alors que sans lui, il est vraiment difficile pour quiconque d’obtenir quoi que ce soit. “

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.