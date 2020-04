Les courses sur sim donnent à Lando Norris le même buzz que la vraie vie

Date publiée: 19 avril 2020

Lando Norris dit que le buzz qu’il obtient des courses sur sim est le même que ce qu’il ressent en participant à des courses réelles.

Les sports électroniques ont gagné en popularité ces derniers mois avec la saison de Formule 1 en suspens, et Norris a été à l’avant-garde.

Mais alors que la course sur simulateur ne peut jamais vraiment se comparer à la course réelle, pour Norris, le frisson est le même pour les deux.

“L’une des choses les plus attrayantes est la compétitivité”, a-t-il déclaré au site Web de Formule 1.

“Nous courons contre d’autres vrais pilotes, comme Max [Verstappen], tandis que d’autres sont en tête dans d’autres catégories comme GT3 ou DTM. Les grilles sont si proches, séparées par des centièmes et des millièmes.

«Nous obtenons le même buzz pour cela et en essayant de perfectionner un tour, en essayant d’être P1 dans un domaine très compétitif, vous obtenez toujours autant de buzz et vous en profitez autant que nous en le faisant pour de vrai.

«C’est aussi très amusant de courir contre les autres. Vous croyez toujours que vous pouvez faire mieux et vous pouvez les battre, alors vous continuez à jouer plus.

“C’est pourquoi c’est tellement addictif, pour moi en tout cas, et pourquoi tant de gens l’aiment et ont commencé à le faire.”

Norris a déclaré qu’une journée moyenne pour lui le verrait jouer «pendant cinq heures». Pendant dix jours plus tôt ce mois-ci, il jouait tous les jours de 16h à 17h environ et de 22h à 23h environ. “Ce n’est pas toujours sur un simulateur”, a-t-il déclaré. «Je joue à d’autres jeux comme Rocket League ou Escape From Tarkov ou Call of Duty.

“J’ai été en streaming [in the simulator] tous les jours et j’ai décidé de continuer ainsi et de le faire plus régulièrement.

“Je dirais que je suis en moyenne entre quatre ou cinq heures. Cela change en fonction de la compétition ou de ce que je ressens parfois, si je ne veux pas me concentrer autant et si je veux me détendre et être plus comme les autres enfants d’une manière et jouer à Call of Duty ou quelque chose comme ça.

«Parfois, vous êtes tellement rattrapé et appréciez le moment où vous vous trouvez, que je diffuse et que je discute avec tout le monde, ou que je joue à des jeux difficiles avec différentes personnes – parfois je l’apprécie et j’oublie le temps qui peut s’écouler pendant la journée. Soudain, il est 11 heures et vous avez oublié de dîner ou quelque chose. “

Tout comme dans la vraie course de Formule 1, Norris s’entraîne sans relâche dans le simulateur pour tout extraire de ses temps au tour.

«Je passe des heures sur les courses de sim, mais je fais plus sur des programmes particuliers que sur d’autres», a-t-il expliqué.

«Vous avez des pilotes qui, par exemple, sur le jeu de F1, sont extrêmement rapides.

“Ils savent quels virages vous pouvez repousser les limites de piste, quels virages vous ne pouvez pas, les virages que vous pouvez prendre, les virages que vous ne devriez pas prendre. Comment maximiser le potentiel de la voiture, que ce soit les changements de vitesse, la consommation de carburant, l’utilisation du DRS ou l’ERS.

«Toutes ces petites choses, qui semblent assez simples, représentent un peu de temps au tour. Une grande partie commence avec des heures et des heures et des heures, des jours en fait, consacrés au jeu et connaissant ces petites choses à l’envers et exploitant ces petites choses. C’est juste l’avantage qu’ils obtiennent.

«Certains de ces pilotes, vous en voyez plus maintenant, sont allés jouer à un jeu, comme F1, sur iRacing ou rFactor et ils ne sont pas aussi spéciaux qu’ils le sont sur l’autre jeu, celui auquel ils jouent le plus souvent.

«Pour certains d’entre nous, il s’agit simplement de continuer et d’essayer de faire de la course amusante, plutôt que de toujours essayer de comprendre chaque chose que nous pouvons faire. S’il y avait plus en jeu, nous pourrions peut-être essayer d’exploiter davantage. Mais maintenant, nous voulons juste faire du mieux que nous pouvons. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.