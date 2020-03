Les courses sur sim et l’eSport sont amusantes mais ne porteront pas d’équipes longtemps

La course virtuelle a été la petite grâce salvatrice pour le sport automobile depuis que la pandémie de coronavirus a presque tout arrêté, rapporte Jenna Fry d’AP.

La victoire de Timmy Hill sur iRacing à la télévision nationale a donné au chauffeur compagnon et à ses sponsors une visibilité qu’ils ne recevraient jamais pendant un week-end NASCAR normal.

“Ce que j’en retirerai, c’est la reconnaissance. Il est difficile d’obtenir cette reconnaissance en raison du niveau de compétition que nous avons dans la vie réelle », a déclaré Hill, qui à 27 ans a rebondi autour des trois séries nationales de NASCAR depuis 2011 avant de faire son premier Daytona 500 cette année.

«Nous n’avons tout simplement pas l’argent, les dollars pour rivaliser à un niveau élevé. De temps en temps, nous recevons ce gros salaire et nous pouvons vraiment réinvestir dans notre équipe de course », a-t-il déclaré. «Cette victoire gagnera, espérons-le, une certaine reconnaissance et attirera plus de sponsors pour nous, peut-être dans le monde réel lorsque nous reprendrons la course. J’espère que cela m’aidera dans le monde réel. »

Le monde réel semble sombre en ce moment: les courses et les revenus sont arrêtés et on ne sait même pas à quoi ressemblera le paysage à la fin de la crise.

IndyCar a suspendu sa saison 48 heures avant son ouverture et la semaine dernière, le nouveau propriétaire de la série, Roger Penske, a pris la décision sans précédent de retarder l’Indianapolis 500 du week-end du Memorial Day pour la première fois de sa longue et riche histoire.

Les activités de transport de Penske ont été touchées et il a informé les 60 000 employés de Penske Corp. ce week-end que le président de la société et lui-même renonceraient à leur salaire tandis que la haute direction serait moins bien payée. Environ 50 employés d’IndyCar et d’Indianapolis Motor Speedway ont été licenciés.

NASCAR a jusqu’à présent réduit les salaires de ses cadres de 25% – ce qui inclut les présidents des pistes appartenant à NASCAR – et de 20% pour tous les autres employés. Dans les coulisses, NASCAR a élaboré un calendrier pour accueillir les sept courses déjà reportées, mais le leader de la série a hésité à divulguer les détails parce que tout est si fluide.

NASCAR a officiellement suspendu la saison jusqu’au 9 mai à Martinsville Speedway en Virginie – un état qui a émis lundi une ordonnance de séjour au domicile jusqu’au 10 juin ou qui est annulée par décret.

Les cadres supérieurs de NASCAR se sont régulièrement renseignés auprès des équipes et NASCAR a eu un appel lundi avec des membres de la Race Team Alliance pour discuter des scénarios futurs, y compris le développement de la voiture Next Gen qui était prévue pour un début en 2021. Une voiture destinée à révolutionner le sport en améliorant la course tout en réduisant les coûts – un projet auquel toute l’industrie est profondément liée – peut maintenant être repoussée d’un an.

Les équipes sont prises dans des limbes financières. Les sponsors qui ne savent pas quand leurs logos seront visibles lors d’une course retiennent l’argent nécessaire pour faire la paie et couvrir les dépenses de fonctionnement. Les commandes à domicile ont laissé peu ou pas de travail aux équipes de course.

«Sommes-nous préoccupés par les équipes en général et leur santé financière? Bien sûr que nous le sommes », a déclaré le président de NASCAR, Steve Phelps.

Il y a très peu de propriétaires d’équipes comme Penske ou Rick Hendrick, qui ont d’autres entreprises plus grandes que leur hobby de course. La majeure partie du sport est composée de coureurs.

Chip Ganassi possède des équipes de course qui fournissent l’essentiel de ses revenus, et lorsque son programme de voitures de sport a pris fin l’année dernière, il a transféré ces employés dans une troisième équipe IndyCar pour éviter les licenciements. Maintenant, il a cinq voitures au ralenti en deux séries.

C’est la même chose tout au long de la grille, pour des propriétaires tels que Jay Robinson, Carl Long, Rick Ware et The Gaunt Brothers, toutes les équipes qui comptent sur la course comme activité principale. Ils doivent être de retour sur la piste.

Toute l’incertitude a des équipes réticentes à parler en public. La plupart des discussions sont au niveau de la propriété, les pilotes et les membres de l’équipe attendant et se demandant ce qui va se passer ensuite.

Penske a mis les propriétaires d’équipe d’IndyCar à l’aise en s’assurant que les trois premiers paiements du programme de bonus de la série seront payés. Il reconnaît que les revenus seront en baisse et espérait que les équipes de course pourraient se qualifier pour l’aide de la facture de secours de 2 billions de dollars pour les coronavirus.

«Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider (les équipes). Actuellement, ils n’ont aucun coût autre que leur peuple et quels que soient leurs actifs », a déclaré Penske. “Mais je ne pense pas que les gens devraient penser que seuls les gens au sommet iront bien. Je veux dire, nous avons tous des coûts permanents. Et plus l’équipe est grande, plus vous avez de coûts. Lorsque les revenus commencent à ralentir, vous devez vous assurer de faire vos ajustements. “

Les promoteurs de la course sont coincés avec des sites vides et aucune idée de la date de leur prochain événement. Le président du Texas Motor Speedway, Eddie Gossage, a été un bon sport dimanche lors de l’événement iRacing qui a été retransmis en direct sur certaines filiales de Fox et dans tout le pays sur sa chaîne câblée. Il a utilisé les médias sociaux pour traiter la course aux jeux vidéo comme une vraie car c’est aussi proche de la vraie chose que quiconque va obtenir pendant un certain temps.

Hill était nerveux pour l’événement de dimanche, le deuxième de six prévu dans une série virtuelle conçue pour garder les fans engagés avec le sport et ses pilotes. Il a pratiqué au moins quatre heures par jour sur son simulateur, qui consiste en une roue obsolète de 300 $ à un bureau avec un ordinateur (Denny Hamlin a remporté le premier événement iRacing dans une plate-forme qu’il a coûté à la hausse de 40000 $).

Les coureurs ont encore trouvé un moyen de courir – IndyCar et IMSA ont des séries de course similaires en place – et c’est tout ce qu’ils ont pour l’instant.

«Pour moi, battre réellement ces gars sur un pied d’égalité, cela fait vraiment du bien à mes talents de pilote», a déclaré Hill. «C’est bien de battre ces gars-là avec ces configurations énormes, massives et coûteuses. Je pense que pour les téléspectateurs, c’est bien pour eux, car ils peuvent comprendre qu’ils n’ont pas à dépenser cet énorme montant pour entrer dans iRacing.

«Et je vous dis quoi… Je savais que beaucoup de choses étaient en jeu, beaucoup de gens regardaient. La vague d’émotions ressemble vraiment à une vraie course. »

.