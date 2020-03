Les dates d’ouverture des courses F2 et F3 annulées alors que la Formule E suspend la saison · .

La Formule 2 et la Formule 3 ont annoncé que leurs courses d’ouverture de saison prévues à Bahreïn ce week-end ne se poursuivront pas le week-end prochain après l’annulation du grand prix sur la piste.

Pendant ce temps, la Formule E a confirmé qu’elle “suspendrait temporairement” sa saison 2019-2020 après avoir été forcée d’annuler plusieurs de ses dates de course prévues en raison du Coronavirus.

F2 et F3 devaient soutenir le week-end de course de F1 sur le circuit international de Bahreïn. Les organisateurs espéraient auparavant éviter d’annuler la course en la tenant à huis clos pour réduire le risque de propagation du virus. Mais la décision de ne pas poursuivre cette course a été prise peu de temps après l’échec des tentatives de tenir la course d’ouverture de la saison en Australie ce week-end.

Bruno Michel, le PDG de F2 et F3, a déclaré que les courses ont été «reportées» et qu’ils ont l’intention de «communiquer un calendrier 2020 F2 et F3 révisé à une date ultérieure».

“Nous sommes désolés de devoir reporter notre premier tour au Circuit international de Bahreïn”, a déclaré Michel, “mais bien sûr, la sécurité de tous dans notre paddock et des fans doit venir en premier.”

Le calendrier de la Formule E a été sérieusement perturbé par le Coronavirus, qui a déjà conduit à l’abandon de dates de course en Chine, à Rome et en Indonésie. La série, qui court exclusivement sur les circuits de la ville, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait décidé de «suspendre temporairement les courses».

“En raison de la suspension, il ne sera plus possible de courir à Paris et à Séoul, ni à Jakarta comme annoncé précédemment aux dates initialement prévues”, a-t-il confirmé.

Cet article sera mis à jour.

