Les débutants devraient être terrifiés par la première expérience de F1 · .

L’époque des voitures de Formule 1 «impressionnantes» est derrière nous en raison de l’augmentation rapide de la limite de poids minimum, estime Karun Chandhok.

L’ancien coureur de F1, qui a conduit plus de 20 voitures de grand prix, parlait à . dans une interview exclusive pour un futur épisode de notre série My F1 Cars. Il a dit que les machines turbo-hybrides d’aujourd’hui sont beaucoup moins agiles que leurs prédécesseurs car elles pèsent beaucoup plus.

Chandhok a fait ses débuts en F1 en 2010, lorsque la limite de poids minimale était de 610 kilogrammes. «Nous sommes à 7 h 45 maintenant», a-t-il déclaré. “Donc, 100 kilos, c’est cinq secondes de temps au tour qui ont été ajoutées.

“De toute évidence, nous avons l’hybride, les pneus plus gros et les appuis. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de la façon dont la F1 est allée dans cette direction.

«En fait, à certains égards, je sympathise avec Pirelli parce que plus vous mettez de poids sur la voiture, plus vous mettez de pression sur les pneus et vous savez que cela est souvent passé sous silence, l’impact que cela a eu sur Pirelli lorsque nous parlons de la pneu dég que nous avons à cette époque. “

Chandhok a fait ses débuts en F1 en 2010 Bien que les voitures d’aujourd’hui soient les plus rapides que le sport ait jamais vues, Chandhok dit que le fait qu’elles soient beaucoup plus lourdes rend la course moins spectaculaire.

«Nous avons une situation étrange où les voitures sont devenues plus grosses, plus grosses et plus lourdes et donc, en théorie, les temps au tour seraient plus lents. Mais pour compenser, ils ont ajouté une tonne d’appuis et des pneus plus gros afin que le temps au tour soit plus rapide, mais la course est évidemment pire.

“À bien des égards, si vous prenez un peu de recul et que vous le regardez de manière holistique, vous allez” attendre une seconde, il y a quelque chose qui ne va pas dans la direction dans laquelle il est parti “.”

De nouveaux règlements initialement prévus pour l’année prochaine, qui arriveront maintenant au plus tôt en 2022, étaient censés remédier à cette situation.

Les recrues de F1 actuelles s’adaptent rapidement aux voitures «J’étais optimiste [for] 2021, mais maintenant ce pourrait être 22, 23 avec les nouvelles règles qui arrivent. Elles ne peuvent pas venir assez tôt pour moi. Je pense que la F1 est prête pour une réinitialisation et nous devons revenir à des voitures qui peuvent mieux courir.

«Les voitures 2011 étaient tellement agiles. Les chauffeurs étaient nerveux. Les pilotes devaient vraiment être au top car ils se précipitaient et se déplaçaient, ils étaient nerveux et nerveux à conduire.

«Alors que maintenant… j’ai conduit la Williams à partir de 2017 et la Mercedes à partir de 2019. Et en particulier, la W10 était une excellente voiture, a remporté le championnat du monde et a dominé l’année dernière.

“Mais vous pouvez sentir le poids, vous vous dirigez vers le territoire des voitures de sport. Par rapport à 2004 qui était, je crois toujours, le sommet de la performance F1, ils étaient 605. Donc, c’est maintenant un 140 kilos plus léger. Ça fait sept secondes. “

La limite de poids augmentera à nouveau lorsque les nouveaux règlements techniques feront leur apparition tardive en 2022. La dernière augmentation est introduite pour permettre aux équipes de renforcer davantage les structures de sécurité des voitures. Le directeur technique de la Formule 1, Ross Brawn, s’est dit “frustré” par les appels à réduire la limite de poids.

Le record du tour le plus rapide de Montoya a été de 14 ans, mais Chandhok pense que le sport devrait se tourner vers les machines plus légères du milieu des années 2000 pour un exemple de la performance de ses voitures. Il a décrit la Williams FW26 2004 – qui détenait le record du meilleur tour de F1 pur et simple depuis 14 ans – comme «l’expérience la plus impressionnante de la conduite d’une voiture de course».

“Je pense que c’est ce que la F1 devrait être”, a-t-il déclaré. «Avec tout le respect que je vous dois, je pense que George Russell et Lando [Norris] et Alex Albon, ils sont tous de grands pilotes et de grandes recrues. Mais ils ne devraient pas pouvoir monter dans une Formule 1 et être à moins de trois dixièmes du rythme lors de leur première journée.

«Ce devrait être une expérience effrayante et terrifiante comme c’était le cas auparavant. Le premier jour où vous conduisez une voiture devrait être complètement terrifiant en F1. »

