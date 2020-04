Les discussions sur le plafond budgétaire de la F1 retardées alors que Renault met le personnel en congé · .

Une réunion pour discuter d’une réduction potentielle du plafond budgétaire de la Formule 1 qui devait avoir lieu aujourd’hui a été retardée.

. comprend qu’une réduction du plafond de coûts annuel de 175 millions de dollars à 125 millions de dollars devait être discutée, ainsi qu’une proposition de Ferrari visant à introduire un plafond à deux niveaux avec un niveau inférieur pour les équipes non constructeurs.

La réunion devrait avoir lieu la semaine prochaine suite à la soumission de propositions plus détaillées de plusieurs équipes que la FIA a souhaité examiner en détail.

Dans l’intervalle, Renault est devenu la quatrième équipe de Formule 1 basée au Royaume-Uni à annoncer qu’elle mettra son personnel en congé temporaire pendant la pause. Il bénéficiera du Job Retention Scheme proposé par le gouvernement britannique.

Son fonctionnement moteur à Viry-Chatillon, en France, a mis en place un horaire de travail à temps partiel à compter du début de cette semaine. Les deux sites observent également l’arrêt obligatoire prolongé des opérations F1.

«Les conditions humaines et sanitaires très difficiles que nous vivons et le verrouillage strict en France et en Angleterre, ainsi que dans la plupart des pays organisateurs des grands prix, ne nous permettent pas encore de mesurer l’impact sur notre sport», a déclaré Renault. Cyril Abiteboul, directeur général de Sport Racing.

«Nous devons donc utiliser toutes les mesures à notre disposition pour traverser au mieux cette période prolongée d’incertitude et d’inactivité, tout en protégeant toute l’équipe que nous avons bâtie au cours des quatre dernières années.»

Cet article sera mis à jour.

