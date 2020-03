Les équipes britanniques lancent le «Projet Pitlane» pour développer des ventilateurs

Date publiée: 28 mars 2020

Le gouvernement britannique a confirmé que sept équipes de F1 ont lancé le «Projet Pitlane» pour développer des ventilateurs pour aider les coronavirus.

Elle survient après que le gouvernement a appelé à l’aide au développement de ventilateurs et d’équipements médicaux pour aider les personnes les plus touchées par le COVID-19 qui attaque les poumons.

Aston Martin Red Bull Racing, BWT Racing Point F1 Team, Haas F1 Team, McLaren F1 Team, Mercedes-AMG Petronas F1 Team, Renault DP World F1 Team et ROKiT Williams Racing, tous basés au Royaume-Uni, conjugueront leurs efforts dans le cadre de «Projet Pitlane» et se concentrer sur trois axes de travail clés.

Le site Web F1 indique que ces trois volets varieront dans la portée de l’ingénierie inverse des dispositifs médicaux existants, pour soutenir la mise à l’échelle de la production de conceptions de ventilateurs existantes dans le cadre du consortium VentilatorChallengeUK, jusqu’à la conception rapide et la fabrication de prototypes d’un nouvel appareil pour la certification et production ultérieure.

Les sept équipes et leurs bras technologiques uniront leurs ressources et leurs efforts dans ces domaines, la Formule 1 étant considérée comme un secteur clé pour la conception de technologies de pointe dans des délais stricts.

Dans son intégralité, la déclaration sur le site Web de Formule 1 se lisait comme suit: «Les efforts combinés des sept équipes, appelés« Projet Pitlane », font partie d’un effort à l’échelle de l’industrie britannique pour fabriquer et fournir des appareils respiratoires pour répondre aux besoins nationaux.

«Le projet Pitlane se concentre sur trois axes de travail. Ces champs de travail varient en étendue, allant de la rétro-ingénierie des dispositifs médicaux existants à la mise à l’échelle de la production des conceptions de ventilateurs existantes, en passant par la conception rapide et la fabrication de prototypes d’un nouveau dispositif.

«Le projet Pitlane mettra en commun les ressources et les capacités de ses équipes membres au mieux, en se concentrant sur les compétences de base de l’industrie de la F1: conception rapide, fabrication de prototypes, tests et assemblage qualifié.

«La capacité unique de F1 à répondre rapidement aux défis techniques et technologiques permet au groupe d’ajouter de la valeur à la réponse plus large de l’industrie de l’ingénierie. Les sept équipes restent prêtes à apporter leur soutien dans d’autres domaines nécessitant des réponses technologiques rapides et innovantes aux défis uniques posés par la pandémie de Covid-19. »

