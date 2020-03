Les équipes de F1 confirment les plans de fermeture anticipée de l’usine · .

Dans le tour d’horizon: les équipes de Formule 1 ont confirmé quand elles fermeront leurs usines après la fermeture annuelle de l’été en mars.

Maranello 18 mars 2020 (Ferrari)

“ExcScuderia Ferrari Mission Winnow, dont le personnel, ainsi que des millions de personnes en Italie et dans le monde, doivent faire face à la pandémie du virus Covid-19, soutient pleinement la décision de la FIA et de la Formule 1 de proposer l’arrêt habituel de l’été. Scuderia Ferrari sera donc fermée à partir de demain, jeudi 19 mars, jusqu’au jeudi 8 avril inclus. “

Déclaration de l’équipe: arrêt annuel (Red Bull)

“En tant qu’équipe, nous prévoyons actuellement de fermer le 27 mars pour une période de trois semaines, mais en raison de la nature en constante évolution de la pandémie, il peut y avoir une certaine flexibilité autour de ces dates.”

Alfa Romeo Racing Orlen – Déclaration de l’équipe (Alfa Romeo)

“Dans le cadre de l’effort concerté de notre sport pour gérer l’impact de la pandémie de coronavirus COVID-19, Sauber Motorsport AG observera donc une période d’arrêt de 21 jours consécutifs entre le 23 mars et le 13 avril 2020.”

Covid-19 (GP du Canada)

“Les préparatifs pour le Grand Prix du Canada de Formule 1 2020 prévus au Championnat du monde de Formule 1 pour les 12, 13 et 14 juin se déroulent bien et suivent leur cours. C’est une situation que nous surveillons constamment et qui évolue rapidement. Veuillez notons que nous sommes en communication constante avec les membres de la Formule 1, la FIA et les pouvoirs publics. Notre priorité reste d’accueillir un événement sûr pour les spectateurs et le personnel. “

Kvyat: «Bon ou mauvais, tout cela fait partie du travail» (The Paddock Magazine)

“Q: Pouvez-vous maintenant dire que sur une piste mouillée, vous vous sentez beaucoup plus confiant? R: En fait, je ne dirais toujours pas cela. Les courses sur route mouillée sont toujours un peu plus difficiles pour moi aussi, car l’adhérence sur asphalte est délicate, il est donc beaucoup plus facile de se tromper. “

GP False Start d’Australie (Grove Group)

Scott McLaughlin: “Beaucoup de gens ont demandé pourquoi cela avait été si mal géré, mais en Formule 1, il y a tellement de parties prenantes à consulter – cela prend du temps et cela se jouait de jeudi soir lorsque McLaren s’est retiré de l’événement jusqu’à vendredi matin. annulation.”

Une lettre à nos fans (IMSA)

“Nous continuons à travailler avec nos partenaires promoteurs pour reprogrammer les autres événements concernés, et plus d’informations seront fournies dès qu’elles seront disponibles. Notre objectif est de mener des saisons complètes pour toutes nos séries sanctionnées.”

