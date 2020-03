Les équipes de F1 produiront 1 000 aides respiratoires par jour · .

Les équipes de Formule 1 se préparent à lancer la production d’une aide respiratoire conçue pour sauver des vies de personnes souffrant du coronavirus.

L’équipe Mercedes F1 a travaillé avec University College London et University College London Hospitals pour produire le premier exemple de l’appareil en moins de 100 heures.

La conception du dispositif de pression positive continue a été adaptée par les ingénieurs pour permettre aux équipes de le produire en grand nombre. Son utilisation a déjà été recommandée par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé.

L’UCLH recevra désormais 100 appareils pour des essais cliniques. Il est à espérer que la fourniture d’équipements CPAP supplémentaires permettra de réduire le besoin de ventilateurs, qui sont en forte demande en raison de la pandémie. À elle seule, la Grande-Bretagne s’attend à en avoir besoin de 30 000.

Environ 1 000 appareils CPAP peuvent être produits par jour par des équipes de F1 en Grande-Bretagne. Ils ont collaboré au «Projet Pitlane», un effort pour développer des technologies médicales en réponse à la pandémie.

«La communauté de Formule 1 a montré une réponse impressionnante à l’appel au soutien, se réunissant au sein du collectif« Project Pitlane »pour répondre aux besoins nationaux en ce moment à travers un certain nombre de projets différents», a déclaré le directeur général de Mercedes-AMG High Performance. Groupes motopropulseurs Andy Cowell.

«Nous sommes fiers de mettre nos ressources au service de l’UCL pour livrer le projet CPAP aux normes les plus élevées et dans les délais les plus rapides.»

Oxford Optronix fabriquera les moniteurs d’oxygène qui accompagnent les appareils. Le directeur général Andy Obeid a déclaré que le projet avait été achevé à une vitesse remarquable.

«En travaillant d’arrache-pied et en mobilisant le soutien de chaque individu dans mon entreprise ainsi que d’autres petites entreprises à travers le Royaume-Uni, nous avons accompli quelque chose en cinq jours qui prendrait normalement deux ans.»

Le vice-prévôt de la santé de l’UCL, le professeur David Lomas, a décrit l’appareil comme une «percée [which] a le potentiel de sauver de nombreuses vies et de permettre à notre personnel de première ligne du NHS de garder les patients hors des ventilateurs.

«Je voudrais rendre hommage à l’incroyable équipe d’ingénieurs et de cliniciens de l’UCL, HPP et UCLH, pour avoir travaillé 24 heures sur 24 pour développer ce nouveau prototype. C’est, tout simplement, une belle réussite que d’être passé de la première réunion à l’approbation du régulateur en seulement 10 jours. Il montre ce qui peut être fait lorsque les universités, l’industrie et les hôpitaux unissent leurs forces pour le bien national. »

