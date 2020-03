Les équipes de F1 vont commencer la production de ventilateurs “cette semaine”

Dans le tour d’horizon: les sept équipes de Formule 1 du «Projet Pitlane» aidant à la production de ventilateurs au Royaume-Uni commenceront à fabriquer l’équipement cette semaine.

Brembo fait un don de 1 million d’euros pour lutter contre la pandémie

Le fabricant de freins de Formule 1 Brembo a fait don d’un million d’euros à trois centres d’excellence de Bergame pour soutenir la recherche sur la lutte contre les effets de la pandémie. Les fonds seront partagés entre l’hôpital Papa Giovanni XXIII, la fondation Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo (FROM) et l’Institut Mario Negri.

Ce jour-là en F1

Né ce jour-là en 1956: Kevin Cogan, vainqueur en course IndyCar qui a fait deux tentatives infructueuses de qualification en F1 avec RAM et Tyrrell au début des années quatre-vingt

