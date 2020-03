Les équipes de Formule 1 deviennent techniques sur le coronavirus

Date publiée: 19 mars 2020

Selon un rapport, quatre équipes de Formule 1 se réuniront pour concevoir des technologies de lutte contre le coronavirus.

..net rapporte que Mercedes, Red Bull, McLaren et Williams sont prêts à réfléchir ensemble à la conception d’équipements pouvant être utilisés pour aider les personnes souffrant du virus.

Plus de 7 000 personnes sont mortes de la pandémie dans le monde et les gouvernements ont demandé l’aide d’entreprises ayant de l’expérience en ingénierie et en technologies de pointe.

Le rapport indique que les équipes pourraient aider à concevoir des ventilateurs pour aider à respirer les personnes les plus touchées, car le virus attaque les poumons.

Le sujet a été discuté lors d’une conférence téléphonique entre les représentants du marketing de F1 et les équipes hier, et en théorie, les équipes devraient avoir du temps libre pour travailler sur les projets avec la Formule 1 en attente, bien qu’il ne soit pas clair dans le rapport comment la pandémie affecterait cela avec beaucoup de personnel travaillant à domicile.

Mercedes, Red Bull, McLaren et Williams auraient maintenant commencé à rechercher comment concevoir et développer l’équipement médical, les autres équipes étant apparemment prêtes à aider si elles étaient nécessaires.

