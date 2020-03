Les équipes de Formule 1 votent pour faire avancer les vacances d’été

Date publiée: 18 mars 2020

La Formule 1 observera sa période de relâche estivale de mars à avril au lieu de juillet et août, a confirmé officiellement la FIA.

La pandémie de coronavirus a fait en sorte qu’au moins les quatre premières courses programmées de la saison ne se dérouleront pas comme prévu, avec l’Australie annulée et Bahreïn, la Chine et le Vietnam tous reportés.

Il y a des doutes sur les courses aux Pays-Bas, en Espagne et à Monaco, mais une chose est sûre, c’est que la pause estivale a été avancée pour créer un espace pour un calendrier 2020 potentiellement chargé au second semestre.

Une déclaration de la FIA se lit comme suit: “ À la lumière de l’impact mondial du coronavirus COVID-19 affectant actuellement l’organisation des événements du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, le Conseil mondial du sport automobile a approuvé une modification du Règlement sportif de Formule 1 de la FIA 2020, déplaçant le période de fermeture estivale de juillet et août à mars et avril et la prolongation de 14 à 21 jours.

«Tous les concurrents doivent donc respecter une période d’arrêt de 21 jours consécutifs pendant les mois de mars et / ou avril.

“Le changement a été soutenu à l’unanimité par le F1 Strategy Group et la F1 Commission.”

Dans une lettre ouverte publiée par la Formule 1 mardi, les pouvoirs en place ne pouvaient pas s’engager sur une date de début potentielle spécifique pour la nouvelle saison au lieu de dire “ nous plantons pour que la saison de championnat 2020 démarre dès qu’il est sûr de le faire ”.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.