Les équipes perdent «2 millions de dollars» pour chaque course manquée

Date publiée: 9 avril 2020

La situation en F1 deviendra «très critique» pour les équipes si le sport ne démarre pas en juillet, mais même dans ce cas, elles font face à un «œil au beurre noir», explique Franz Tost.

Le champion du monde 2020 a failli prendre un mauvais départ le mois dernier, mais n’a pas pris le moindre départ.

Les équipes se sont aventurées à Melbourne pour le GP d’Australie uniquement pour que la course soit annulée deux heures avant le début de la FP1 après le retrait de McLaren lorsqu’un membre de l’équipe s’est révélé positif.

Peu de temps après, les sites ont commencé à reporter leur grand prix un par un.

Cette liste est maintenant reportée à sept, le Canada étant le dernier en date, et deux annulées en Australie et à Monaco.

Les patrons du sport cherchent à lancer le championnat en juillet, le patron du sport, Ross Brawn, affirmant qu’ils peuvent le faire à huis clos.

Tost dit qu’il est vital pour les équipes de se mettre à courir le plus tôt possible.

“Si nous commençons la compétition en juillet, nous en ressortirons avec un œil au beurre noir”, a-t-il expliqué à motorsport-total.com.

“Si nous ne commençons pas, ce sera très critique.

«Lorsque nous ne disputons pas un grand prix, cela nous coûte entre 1,5 et 2 millions de dollars.

«Si rien ne se passe tout au long de l’année, ce sera une question très critique.

«Si vous n’avez pas de revenus, c’est évidemment une catastrophe économique.»

Tost a expliqué que les équipes perdaient non seulement de l’argent de parrainage mais qu’elles subiraient également un coup en ce qui concerne le prix en argent distribué à la fin de la saison.

“Nous devons attendre et voir quelles courses nous avons, quels revenus nous avons et à quoi cela ressemble avec les sponsors”, a ajouté le patron de l’équipe AlphaTauri. «Restent-ils, disparaissent-ils?

«À quoi ressemble la situation économique dans son ensemble?

«Nous devons affronter la réalité pour savoir où nous en sommes sur le plan économique.

“Ensuite, nous devons nous asseoir et dire:” C’est le défi auquel nous sommes confrontés et nous n’avons plus que cet argent et cet argent. ”

«Seul Liberty Media peut nous donner un point de départ. Ils sont responsables de l’argent des sponsors, des droits de télévision, des organisateurs, qu’ils nous distribuent ensuite.

«S’ils ne peuvent rien distribuer, nous n’avons pas non plus grand-chose à dépenser. Maintenant, nous attendons et voyons. »

