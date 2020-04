Les équipes peuvent être isolées les unes des autres lors de courses à huis clos · .

La Formule 1 peut imposer des restrictions empêchant les membres de l’équipe de se mêler au personnel des concurrents lors de courses organisées à huis clos par mesure de précaution sanitaire.

Le sport étudie les mesures qu’il pourrait prendre pour organiser des courses tout en minimisant le risque d’aggraver la pandémie, ce qui a entraîné le report ou l’annulation des neuf premières courses.

Une option qui est activement recherchée est de commencer la saison avec une série de courses organisées avec un minimum de personnel sur des circuits autrement vides. Les équipes seraient tenues de limiter le nombre de membres du personnel présents, tous devraient être testés pour le coronavirus Covid-19 avant l’arrivée, et les équipes seraient séparées les unes des autres sur le circuit autant que possible.

Les paddocks modernes et spacieux du Red Bull Ring et de Silverstone, qui ont été prévus pour accueillir plusieurs courses au début du championnat, permettraient aux équipes d’observer plus facilement les pratiques de distanciation sociale.

La F1 a annulé sa première course prévue de la saison peu de temps avant l’entraînement de vendredi qui devait commencer à Melbourne après qu’un membre de l’équipe McLaren eut été testé positif au virus.

Le pilote Ferrari Charles Leclerc a soutenu l’idée de tenir des courses à huis clos, mais a admis qu’il lui manquerait l’atmosphère d’un week-end typique de grand prix.

«Cela ne ressemblera certainement pas à une course normale, car pendant un week-end de course, vous pouvez vraiment ressentir le soutien des fans, vous pouvez les voir, vous pouvez les entendre. C’est donc différent, [they] vous remonter le moral chaque fois que vous avez de mauvais moments et cela vous remontera le moral encore plus quand vous avez de bons moments parce qu’ils sont heureux pour vous. Ce sera donc très différent.

“Mais je pense vraiment que c’est mieux que rien. Donc, si nous pouvons commencer comme ça de manière sûre pour tout le monde, alors je pense que c’est une bonne façon de commencer la saison car cela divertira d’abord les gens qui sont à la maison. Et évidemment, cela nous aidera également à remonter dans la voiture, ce qui nous manque le plus. Mais la priorité devrait être de le faire en toute sécurité. »

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: