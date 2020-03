Les équipes sont “très en colère” à cause des informations sur les vacances du début de l’été

Date publiée: 18 mars 2020

Dans le but de libérer les week-ends quand, ou si, la Formule 1 peut aller en course, les équipes seraient “très en colère” avec les rapports que la pause estivale aura lieu dans les six semaines à venir.

Les patrons de la Formule 1 tentent de trouver une voie à suivre au milieu de l’épidémie de coronavirus, en traçant pour l’avenir et à quoi pourrait ressembler un calendrier 2020 tronqué.

Presque immédiatement après l’annulation du GP d’Australie, le sport a annoncé que Bahreïn et le Vietnam avaient été reportés dans l’espoir qu’ils pourraient encore s’intégrer dans un nouveau calendrier.

Le patron du sport de F1, Ross Brawn, a déclaré à Sky Sports qu’il était disposé à “libérer la pause d’août” et envisageait même des “week-ends de deux jours” pour permettre les triples en-têtes.

Mais comme la pandémie de coronavirus a forcé le monde à fermer, Brawn et sa compagnie envisageraient de dire aux équipes de prendre la pause estivale maintenant.

Selon les règles de la pause estivale, toutes les usines doivent être fermées pendant trois semaines, les patrons de la F1 donnant aux équipes une fenêtre de six semaines pour choisir leurs trois semaines.

Certaines équipes ne sont pas du tout satisfaites.

“Plusieurs sources me disent que les vacances d’été en F1 auront lieu au cours des six prochaines semaines (du 23 mars à fin avril)”, rapporte Jennie Gow de BBC 5 Live F1.

«Les équipes sont en mesure de sélectionner trois semaines dans ce délai pour fermer. Ouvre la voie à des courses de mur à mur lorsque Covid-19 est trié.

“Certains membres de l’équipe de course sont très en colère à ce sujet.”

Elle a poursuivi en expliquant: «Pourquoi l’équipe de course est-elle fâchée que la pause soit soudainement introduite au cours des 6 prochaines semaines?

«Il est là pour surveiller l’équipe de course et s’assurer qu’elle a une pause. Beaucoup sont en quarantaine, loin de la famille et ce sera désormais leur congé de fermeture. La famille et les vacances ont disparu. ”

Les règles de la F1 stipulent qu’un minimum de huit courses doivent être organisées pour un championnat du monde.

Les membres de l’équipe Ferrari qui se sont rendus à Melbourne s’auto-isolent avec la BBC qui rapporte que la Scuderia “a proposé de loger dans des hôtels toute personne qui ne pourrait pas rentrer chez elle en raison de sa situation personnelle.”

Ferrari avait déjà annoncé la fermeture complète des usines de l’équipe, basées dans la zone chaude du nord de l’Italie.

La famille Agnelli fait un don de 10 millions d’euros pour soutenir la crise de Covid-19. Ferrari, en collaboration avec d’autres sociétés du groupe EXOR, s’approvisionne et fournit les équipements médicaux dont elle a un besoin urgent. Ferrari, EXOR et la famille Agnelli s’unissent contre le coronavirus.

– Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 17 mars 2020

Pendant ce temps, un porte-parole de Williams a déclaré à GPBlog que les membres de son équipe de course étaient exclus de l’usine Grove jusqu’au 30 mars au moins.

L’équipe dispose d’une infirmière sanitaire sur place pour assurer le bien-être de l’ensemble du personnel.

“L’infirmière de santé surveille de près tous les conseils de chaque source de santé et du gouvernement et s’assure que nous suivons tout cela pour la sécurité des personnes impliquées”, a déclaré le porte-parole.

