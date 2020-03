Les fans font la queue devant les portes de la piste F1 alors que le Premier ministre dit qu’ils ne seront pas autorisés à participer

Les fans de Formule 1 n’ont pas été autorisés à entrer dans Albert Park lorsque les portes du circuit devaient s’ouvrir vendredi matin alors que la première manche du championnat du monde ne se déroulera pas.

La course a été semée dans la confusion après que McLaren a annoncé qu’elle s’était retirée de la manche d’ouverture de la saison du championnat après qu’un des membres de son équipe ait été testé positif pour Coronavirus.

Des images sur les réseaux sociaux (ci-dessous) ont montré que les fans attendaient à l’entrée de la piste après l’ouverture des portes à 8 h 45, heure locale, un peu plus de trois heures avant le début des essais en F1. On a dit aux fans: “Nous nous excusons pour tout retard, mais l’ouverture de la porte a été retardée pendant que nous travaillons sur la programmation et la programmation d’aujourd’hui, merci de votre patience.”

Cependant, le doute subsiste quant à leur autorisation. Le premier ministre de Victoria, Daniel Andrews, a déclaré que les fans ne seraient pas autorisés à assister à la course – si elle se poursuivait – sur les conseils du responsable de la santé de Victoria.

“Il y a eu des événements au Grand Prix”, a déclaré Andrews, comme le rapporte The Guardian. «Ils ont été sauvagement rapportés. Il y a eu des éléments dans le monde.

«Le médecin hygiéniste en chef a mis à jour ses conseils. Cela a été communiqué aux organisateurs du Grand Prix. Maintenant, ils font le choix entre aucun événement ou un événement sans fans. Mais à tout le moins, il n’y aura pas de fans au Grand Prix ce week-end. »

D’autres retraits parmi les équipes de F1 sont également considérés comme probables. . comprend que Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen ont déjà commencé à rentrer chez eux après la piste.

