Les fans seront remboursés si le GP britannique est reporté

Date publiée: 21 mars 2020

Les patrons de Silverstone ont promis aux fans qu’ils recevraient un remboursement complet si le GP britannique ne se déroulait pas le 19 juillet.

Les sept premiers tours de la saison ont déjà été reportés en raison de la pandémie de coronavirus, tandis que deux d’entre eux, l’Australie et Monaco, ont été annulés.

La Formule 1 vient de lancer une nouvelle série de Grand Prix Virtuels pour remplacer ces épreuves et elle se déroulera initialement jusqu’à fin mai.

Il sera prolongé si nécessaire, mais nous espérons que le Grand Prix britannique du 19 juillet sera bon, mais sinon, les fans se sont vu promettre la possibilité d’un remboursement complet.

Stuart Pringle, directeur général du circuit de Silverstone, cité par le Daily Mail, a déclaré: «Nous ne pouvons pas prédire quelle sera la situation au moment où nous arriverons aux mois d’été.

«Je vous promets que tout le monde à Silverstone fait tout ce qui est en son pouvoir pour que nous courions en F1 et en MotoGP aux dates prévues en juillet et août.

“Mais si nous sommes obligés d’annuler l’un ou l’autre, tous les clients qui ont un billet auront la possibilité d’un remboursement complet.”

Silverstone a été annoncée comme la course de Formule 1 la plus fréquentée pour 2019 avec un total de 351 000 fans qui ont franchi les portes tout au long du week-end de course.

