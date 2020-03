Les médias italiens déclarent: c’est la guerre

Les médias italiens ont proclamé que Mercedes, et pratiquement toutes les équipes non motorisées par Ferrari, avait déclaré un “état de guerre” contre Ferrari et le président de la FIA, Jean Todt.

Mercredi, les rivaux de Ferrari ont écrit une lettre ouverte à la FIA pour demander une explication du «règlement» de la semaine dernière entre la Scuderia et la FIA.

Après des mois d’enquête sur l’unité motrice de Ferrari, qui, selon ses rivaux, ont enfreint les règles concernant le débit de carburant, la FIA a annoncé qu’elle avait conclu un accord privé avec Ferrari.

Mercedes, Red Bull et chaque équipe motrice non-Ferrari n’en ont pas.

Ils ont demandé une explication, sinon.

Les médias italiens disent que c’est la guerre.

Daniele Sparisici du Corriere della Sera a écrit: «Ferrari et la FIA sont assiégées.

«Hier matin, à 11 heures, la Formule 1 a déclaré l’état de guerre. Dix jours avant le premier Grand Prix de Melbourne.

«La campagne de Toto Wolff a recueilli 100% d’approbation contre la Fédération et Ferrari pour l’accord qui a mis fin à l’enquête sur le moteur Ferrari 2019, soupçonné par des opposants d’avoir enfreint les règles.

«Dans ce document, d’un flou énorme, la FIA a indiqué que les détails resteront entre les deux parties, ajoutant que la Scuderia Ferrari aiderait les techniciens à contrôler les futures unités de puissance et à rechercher des carburants alternatifs.

«Dans ces paragraphes, la majeure partie de la F1 a lu qu’un compromis avait été fait pour sortir d’une situation embarrassante.

«Mercedes a donc coordonné la manifestation flagrante et inhabituelle en entraînant ses équipes clientes Williams et Racing Point, mais aussi Red Bull, AlphaTauri, McLaren et Renault. Sept sur dix, ceux de la galaxie Ferrari (Alpha et Haas) manquent.

«Ils menacent des poursuites. Il y a du pouvoir politique et de l’argent en jeu.

“L’opération de siège s’est poursuivie, la cible n’est pas seulement Maranello mais aussi le président de la FIA Jean Todt, accusé d’avoir été trop tendre contre son ancienne équipe.”

Luigi Perna de la Gazzetta dello Sport est d’accord avec ce sentiment.

Il a écrit: «Maintenant, c’est la guerre! C’est la guerre, la politique, le pouvoir et même l’argent.

«Si Ferrari avait été reconnue coupable d’une infraction, sa deuxième place dans le classement des constructeurs 2019 et les prix en espèces correspondants seraient remis en question.

«Mais y a-t-il aussi quelque chose de plus? Maranello aurait-il pu agir avec le moteur dans les limites du règlement, dans une de ses zones grises, mais être parfaitement conforme?

«Le directeur de l’équipe Mattia Binotto, admettant qu’il a subi de nombreux examens et qu’il a collaboré volontiers avec la Fédération, a également fièrement affirmé que Ferrari était dans les limites. Alors pourquoi tant de secrets avec la FIA?

«Peut-être parce que l’accord révélerait le mince périmètre dans lequel Maranello a agi sans enfreindre la loi? La F1, dans des guerres comme celle-ci, est vaccinée. »

Aessandra Rentico de La Republica estime que la FIA essaie de couvrir ses propres insuffisances.

“Toute cette affaire a montré la fragilité de la FIA: le gouvernement F1 n’a pas les moyens de découvrir les tricks les plus sophistiqués que des dizaines d’ingénieurs de chaque équipe étudient et expérimentent.

«C’est un défi inégal: les progrès aident les arbitres dans d’autres sports. Au contraire, la technologie en Formule 1 sert à augmenter l’écart entre contrôleurs et contrôlés. Pour le bénéfice de ce dernier. »

Quant à Leo Turrini d’Il Resto del Carlino, il dit qu’un «espion» a fourni les informations mais a refusé de nommer la personne.

«Un espion est arrivé, quelqu’un qui ne connaît que trop bien les secrets techniques de Maranello et a expliqué aux concurrents où se situe le« truc », c’est-à-dire la gestion du flux d’essence vers le groupe motopropulseur.

«La FIA n’a pas été en mesure de prouver la méchanceté du Cavallino, mais pour éviter tout malentendu, elle a changé la règle sur le débit d’essence. Cela explique le curieux épilogue de la procédure, dans la pratique une transaction confidentielle, mais destinée à envoyer les ennemis de l’équipe rouge en déchaînement. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.