“ Les meilleures années de F1 de Sebastian Vettel sont derrière lui ”

Date publiée: 12 février 2020

Sebastian Vettel a «déjà eu ses meilleures années» tandis que Charles Leclerc est le «futur» de Ferrari; c’est selon l’ancien pilote Gerhard Berger.

Ferrari a dévoilé mardi sa voiture de F1 2020, la SF1000, en Italie, où le directeur de l’équipe Mattia Binotto a confirmé que Vettel n’aurait plus de statut prioritaire.

Au lieu de cela, a-t-il dit, ils seront “au même niveau” et pourront “tous deux se battre pour être en tête”.

Berger, qui a passé deux passages chez Ferrari pendant ses jours en F1, n’est pas surpris par cet appel.

S’adressant à Motorsport-Total.com, il a déclaré: «Sebastian a déjà eu ses meilleures années.

“Je pense que c’est comme ça que les choses sont. Vous êtes un pilote de course, vous êtes jeune, agressif, rapide, performant. Tout joue pour vous.

“Mais à un moment donné [but] il arrive un moment où vous entrez dans le dernier tiers de votre carrière, et les garçons viennent de derrière et commencent à pincer et mordre.

«Vous ripostez ensuite – certains un peu plus longtemps, les autres un peu moins longtemps.

«C’est la phase que Sebastian est maintenant. Il est dans le dernier tiers de sa carrière et Leclerc dans le premier tiers. »

Mais alors que Vettel décide que 2020 est sa dernière saison en F1 ou pousse pour un nouveau contrat avec Ferrari, Berger ne s’attend pas à ce qu’il se couche et le prenne.

«Sebastian combinera une fois de plus ses forces et son expérience afin de montrer une fois de plus au monde qu’il peut aussi battre un Leclerc.

«Nous ne savons pas s’il réussira ou non. Il sera certainement excitant de voir comment cela se terminera.

“Mais peu importe comment cela se termine: au final, Leclerc a un avenir devant lui et Sebastian a déjà eu ses meilleures années.”

Il a ajouté: «Leclerc sera un écrou difficile à casser. Mais Sebastian avait toujours une longueur d’avance dans la seconde moitié de [2019]. Je ne dirais pas que le sujet est clos. »

Une chose pour Leclerc dans leur bataille est l’adoration des tifosi.

Premier pilote Ferrari à avoir remporté une course la saison dernière et pilote avec le plus de pole positions de tous sur la grille, Leclerc a reçu beaucoup d’amour de l’Italie.

Et cela, dit Berger, est un avantage pour le joueur de 22 ans et un inconvénient pour Vettel qui est venu pour beaucoup de bâton des médias italiens.

Berger a déclaré: «L’inconvénient des Italiens et surtout de Ferrari, c’est qu’ils oublient rapidement le passé et sautent sur le cheval suivant parce que ça se passe bien.

“Un garçon qui parle parfaitement la langue, qui est à moitié italien, s’y est ouvert et vous pouvez voir l’avenir en lui.”

Il a poursuivi: «Fondamentalement, Ferrari est la meilleure équipe avec laquelle vous pouvez être. En tant que pilote de course, c’est la plus belle équipe avec laquelle vous pouvez travailler. »

«Mais il faut aussi être prêt à faire face à certaines situations, avec peut-être moins de soutien qu’avec une autre équipe. Tu es seul.

«Il est mentalement difficile de [manage], mais Sebastian est quadruple champion du monde… et devra [manage] il.”

