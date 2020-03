Les membres de l’équipe McLaren mis en quarantaine en Australie rentrent chez eux · .

Dans le tour d’horizon: tous les membres de l’équipe de McLaren qui ont été mis en quarantaine pendant le week-end du Grand Prix d’Australie sont maintenant rentrés chez eux, a confirmé l’équipe jeudi.

Des médias sociaux

Messages notables de Twitter, Instagram et plus:

Nous sommes heureux de confirmer que depuis hier soir, tout le personnel de l’équipe qui était isolé à Melbourne, ainsi que la direction qui était restée avec eux, sont maintenant rentrés chez eux en toute sécurité. Merci encore une fois au nom de l’équipe pour tout le soutien et tous mes vœux. 🧡 pic.twitter.com/P7V8H9seJj

– McLaren (@ McLarenF1) 26 mars 2020

Il reste deux pistes. Un seul peut gagner. Watkins Glen ou Michigan? #INDYCARChallenge // #INDYCAR // @ iRacing // @MISpeedway // @WGI pic.twitter.com/AXTVR9WlIe

– SÉRIE NTT INDYCAR (@IndyCar) 26 mars 2020

Conformément aux directives du gouvernement et au déploiement continu de mesures de précaution et temporaires pour lutter contre le coronavirus (Covid-19) à Abu Dhabi, le circuit de Yas Marina devra poursuivre sa fermeture jusqu’à nouvel ordre. Cette fermeture fait l’objet d’un examen régulier. pic.twitter.com/e4ZljcMEvE

– Circuit de Yas Marina (@ymcofficial) 26 mars 2020

Malheureusement, je ne pourrai pas participer à la course samedi. Ma carte SIM n’arrivera pas à temps 😭 Je suis totalement novice dans la course sim et j’ai dû repartir de zéro. Sera toujours à regarder et à diffuser pendant la course ✌🏻 Je ne peux pas attendre le tour 2! @MeyerShankRac @iRacing pic.twitter.com/mlG0wj31Wn

– Jack Harvey (@ jack_harvey42) 26 mars 2020

SAMEDI: 1500 GMT ⏰

PLATEFORME: F1 Facebook et YouTube 📺

Nous montrons une autre course classique des archives F1 modernes 🎬🍿

Et cette fois, c’est le classique «Duel dans le désert» de Bahreïn en 2014! # F1Rewind ⏪ #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/IMTkW8TeXA

– Formule 1 (@ F1) 26 mars 2020

Le World Rallycross Championship a lancé le World RX Esports Invitational Championship sur Dirt Rally 2.0 (PC). La première course aura lieu le 19 avril. Pour avoir la chance d’affronter les pilotes officiels de la série, vous pouvez participer aux qualifications qui ouvriront samedi. #WRX

– . (@racefansdotnet) 26 mars 2020

Liens

Plus de liens d’intérêt pour la course automobile:

Le pilote FE Sims met en place des secours pour aider le NHS (Autosport)

“Un petit groupe, dont Sims et son ingénieur de la performance Andrea Ackroyd, sont à la recherche de produits non ouverts tels que des masques, des lunettes, des gants, des couvre-chaussures, des tabliers en plastique et des lingettes détergentes.”

Festival of Speed ​​reporté (Goodwood)

“Suite à tout ce qui s’est passé ces dernières semaines et aux conseils que nous avons reçus du gouvernement britannique, nous avons décidé de reporter le Festival of Speed ​​présenté par Mastercard à plus tard dans l’année.”

Le créateur de casque et de livrée (Racer)

“Nous devons préparer certains modèles à l’avance car le sport automobile – et la F1 en particulier – est souvent horriblement de dernière minute. Donc, faire cela à l’avance diminue pour nous toute la nuit.”

Ce jour-là en F1

Né ce jour-là en 1965: Gregor Foitek, qui a perdu une saison à ne pas qualifier le désespéré EuroBrun 1989, et qui s’en sort un peu mieux à Brabham et Onyx l’année suivante

