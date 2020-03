Les membres de McLaren et Haas s’isolent pour détecter les symptômes du coronavirus

Quatre membres de l’équipe américaine Haas (deux nouveaux cas ce matin) et l’un des Britanniques McLaren, ont pris la décision de rester dans leurs chambres d’hôtel, par mesure de précaution, après avoir subi un test de coronavirus hier à Melbourne, en un centre médical dans le circuit Albert Park, car ils présentaient des symptômes du virus.

Bien que les résultats des examens soient connus, ainsi que si davantage de cas sont connus, les personnes impliquées seront isolées. Si les tests s’avèrent positifs, il faut attendre la décision de la FIA, de la Formule 1 et des organisateurs sur le déroulement de l’épreuve.

Même lorsque ces cas n’étaient pas connus, l’organisation avait déjà pris des mesures pour les événements de présentation, la réalisation des courses, la couverture médiatique et la fréquentation du grand public. Sur la base des mesures qui étaient acceptées, le chef de l’AGPC, Andrew Westacott, avait déclaré lundi dernier que l’événement se poursuivrait normalement et que les fans pourraient continuer à y assister.

Parmi les avertissements, il était le plus pertinent de garder une distance à la fois avec la presse et avec les fans, comme on pouvait le voir, par exemple, dans un événement réalisé par Red Bull, où Alexander Albon et Max Verstappen ont roulé en petits VTT; là, les participants n’étaient pas autorisés à se rapprocher à moins de deux mètres des pilotes et ils n’étaient pas non plus autorisés à signer des autographes ou à prendre des photos «selfies».

Comme on le sait, le coronavirus a affecté directement ou indirectement les événements sportifs dans le monde. Pour cette raison, le format des conférences de presse et des entrevues avec les médias sera modifié et les salutations seront remplacées par des apparitions pilotes sur scène.

Les données

Le Grand Prix de Bahreïn, le 20 mars, se déroulera sans foule en raison de l’épidémie, tandis que le Grand Prix de Chine à Shanghai, qui était prévu pour le 19 avril, est la seule course qui a été reportée jusqu’à présent.

La F1 affirme qu’elle “adopte une approche scientifique du virus” et que “la santé et la sécurité des fans, de la famille et des communautés en général sont toujours primordiales”. L’organe directeur de la FIA a mis en place une “cellule de crise” qui se réunit tous les deux jours pour analyser la situation du coronavirus.

Pendant ce temps, la course de Formule E de Jakarta en Indonésie, prévue pour le 6 juin, a été reportée en raison du coronavirus. Le championnat a confirmé qu’il suspendrait ses activités pour les deux prochains mois. Auparavant, il avait reporté des courses à Sanya (Chine) et Rome (Italie).

.