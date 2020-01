«Les négociations entre Lewis Hamilton et Mercedes ont frappé un obstacle»

Date publiée: 27 janvier 2020

Les négociations de contrat de Lewis Hamilton avec Mercedes auraient atteint une pierre d’achoppement, et tout cela grâce à Max Verstappen.

Plus tôt ce mois-ci, la publication italienne Gazzetta dello Sport a annoncé que Hamilton avait conclu un nouvel accord de deux ans avec Mercedes.

Le contrat devait seulement être signé.

Ce rapport est venu deux semaines après que Verstappen a signé un nouvel accord à long terme qui le maintiendra chez Red Bull jusqu’à la fin de 2023.

Cependant, on prétend maintenant que Hamilton ne signe plus ce premier contrat, mais qu’il en attend plus.

Selon la rumeur de la F1, le patron de Mercedes Motorsport, Toto Wolff, alignerait Verstappen comme remplaçant de Hamilton si le Britannique choisissait d’échanger l’argent Mercedes contre du rouge Ferrari.

Mais avec Verstappen décidant de rester avec Red Bull, Wolff n’a plus d’options pour un pilote étoile.

Cela a remis le pouvoir dans la poche de Hamilton.

Selon le Corriere dello Sport Hamilton, le quotidien espagnol Marca ne veut pas seulement plus d’argent de Mercedes, il veut aussi quatre ans et non deux.

La publication affirme que le sextuple champion du monde réclame un salaire de «55 millions d’euros», soit une augmentation par rapport aux 42 qu’il reçoit actuellement.

Il veut également quatre ans, car cet accord sera probablement le dernier de 35 ans en Formule 1.

Le Britannique a également des exigences après la course car il veut être «l’ambassadeur de Mercedes à partir de 2025».

Hamilton et Mercedes ont encore beaucoup de temps pour résoudre les problèmes car Ferrari a clairement indiqué qu’ils ne s’engageraient pas envers Sebastian Vettel avant la mi-2020. Et s’ils ne démissionnent pas de l’allemand, Hamilton pourrait encore passer à Ferrari .

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.