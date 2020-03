Les organisateurs du Rallye Maya Mexique 2020 annoncent un changement de date

Le Maya Mexico Rally – événement de voitures classiques qui se déroule dans la péninsule du Yucatan et est parmi les 10 meilleurs au monde – a annoncé cela en action préventive et afin de protéger la santé et la sécurité des participants. de l’événement, la septième édition sera reportée à fin août 2020.

L’édition de cette année du rallye prévoyait de commencer le 16 mai à Campeche et de se terminer le 24 mai à Isla Mujeres, Quintana Roo.

“Dérivé des événements actuels de COVID-19 et après en avoir discuté avec les gouvernements des États, les fédérations automobiles et les sponsors qui nous soutiennent, nous avons pris la décision de reporter la date stipulée pour le début du rallye avec le Intention de garantir la tranquillité et la sécurité pour nous tous qui rendons possible ce grand événement “, a déclaré le comité organisateur du Rally Maya Mexico.

De cette façon, le Rallye Maya Mexique 2020 commencera dans la ville de Campeche comme prévu mais le début du Rallye sera le 29 août, il traversera la péninsule du Yucatan en parcourant les merveilles des États de Campeche et du Yucatan pour culminer le 6 septembre à Isla Mujeres, Quintana Roo.

Licence Benjamín de la Peña, fondatrice du Maya Mexico Rally, a reçu en 2019 la reconnaissance de la Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA)

Comme d’habitude, le Maya Mexico Rally envisage la compétition de 110 voitures classiques, et en 2020, les États de la péninsule du Yucatan porteront de longues nappes, ce qui fera tomber amoureux les pilotes, copilotes et fans qui composeront cette septième édition.

Contenu connexe:

* Couverture spéciale du Mexique – La sixième édition du Rallye Maya s’est déroulée avec succès dans la péninsule du Yucatan

.