Les patrons de la F1 planifient un calendrier de course de 15 à 18 ans

Date publiée: 24 mars 2020

Huit des 22 grands prix de Formule 1 ont été annulés ou reportés, mais Chase Carey espère toujours un calendrier révisé des courses de «15 à 18».

Lundi, l’Azerbaïdjan a rejoint la liste croissante des pays qui suspendent leur Grand Prix en raison de la pandémie de coronavirus.

Alors que l’Australie et Monaco ont été annulés, Bakou – avec Bahreïn, le Vietnam, la Chine, la Hollande et l’Espagne – vise une place sur un calendrier révisé plus tard dans l’année.

Le chef de la Formule 1, Carey, espère participer au plus grand nombre possible de ces six courses reportées.

“Au cours de la semaine dernière, la Formule 1, les dix équipes de F1 et la FIA se sont réunies et ont pris des mesures rapides et décisives dans le cadre de notre réponse initiale à la pandémie de COVID-19”, at-il déclaré.

«Alors qu’à l’heure actuelle, personne ne peut savoir avec certitude quand la situation s’améliorera, elle s’améliorera et quand elle le fera, nous serons prêts à recommencer à courir.

«Nous sommes tous déterminés à offrir à nos fans une saison de championnat 2020.

«Nous reconnaissons qu’il existe un potentiel important de reports supplémentaires dans les événements actuellement programmés, néanmoins nous et nos partenaires prévoyons pleinement que la saison commencera à un moment donné cet été, avec un calendrier révisé de 15 à 18 courses.

“Comme annoncé précédemment, nous utiliserons la pause estivale reportée à mars / avril, pour courir pendant la période de pause estivale normale et nous prévoyons que la date de fin de saison se prolongera au-delà de notre date de fin initiale du 28-29 novembre, avec la séquence réelle et planifier des dates de courses très différentes de notre calendrier 2020 d’origine. »

Mais avec des rumeurs suggérant que le Canada pourrait être le prochain à suspendre son grand prix après avoir retiré ses athlètes des Jeux olympiques de Tokyo, Carey concède que le début de la saison 2020 est une cible mouvante.

“Il n’est pas possible de fournir un calendrier plus précis maintenant en raison de la fluidité de la situation actuelle”, a-t-il déclaré.

“Mais nous nous attendons à mieux comprendre la situation dans chacun de nos pays d’accueil, ainsi que les problèmes liés aux voyages dans ces pays, au cours du mois à venir.”

La semaine dernière, les équipes de Formule 1 et Carey ont convenu de faire avancer la pause estivale, certaines équipes prenant déjà 21 jours de vacances.

Carey dit que cela lui permettra de programmer des grands prix en août, alors que, espérons-le, la Formule 1 est de retour.

«Grâce à l’annonce et à l’accord de principe de la FIA de geler les règlements techniques tout au long de 2021, aucune pause estivale et les fermetures d’usine n’étant reportées à mars / avril, le sport a désormais l’intention de parcourir la période normalement réservée pour la pause estivale et remplir les événements perdus de la première partie de cette année », at-il ajouté.

«Cette flexibilité offre l’occasion de faire évoluer le sport, d’expérimenter et d’essayer de nouvelles choses. Cela peut inclure des initiatives telles que l’expansion de notre plate-forme e-sport, le développement de contenu plus innovant comme Drive to Survive de Netflix, et d’autres moyens créatifs de générer une valeur continue pour les partenaires sponsors du sport, les partenaires de diffusion, les promoteurs de course, les équipes et les fans – l’écosystème de notre fantastique sport.

«Entre la Formule 1, les équipes et la FIA, en collaboration avec nos principales parties prenantes, nous prévoyons et nous engageons pleinement à revenir sur la piste dès que possible pour commencer la saison 2020.

«Nous continuerons de prendre conseil auprès des responsables de la santé et des experts, car notre première priorité reste la sécurité et la santé de nos fans, des communautés que nous visitons et de la famille de la Formule 1.

«Nous sommes convaincus que nous réussirons tous à traverser cette épreuve et que nous verrons des jours meilleurs à l’avenir et, lorsque nous le ferons, nous veillerons à ce que tous ceux qui investissent dans ce sport à tous les niveaux se sentent récompensés.

