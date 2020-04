Les pilotes amassent 70 000 $ alors que Leclerc remporte la course pour la série mondiale · .

La série Race for the World, mise en place par un groupe de Formule 1 et d’autres pilotes de course, a conclu et collecté jusqu’à présent 70 000 dollars pour le Fonds de solidarité Solidarité Covid-19 de l’Organisation mondiale de la santé.

Les chauffeurs avaient fixé un objectif de collecte de fonds de 100 000 $ et acceptent toujours des dons pour le fonds.

Les familles Leclerc et Albon ont décroché les quatre premières places du classement par points. Charles Leclerc a remporté le championnat qui a débuté samedi dernier, marquant 90 points au cours des six courses.

Luca Albon a terminé deuxième avec 71 points, deux places devant son frère aîné Alex, la paire divisée par le frère de Leclerc, Arthur, avec 58 points. Le pilote junior Renault Christian Lundgaard s’est classé cinquième.

Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi et Nicholas Latifi ont également participé à la série.

Stoffel Vandoorne a remporté la première des deux courses d’aujourd’hui sur le Circuit de Catalunya. Charles Leclerc a remporté la victoire dans la course finale au Red Bull Ring après avoir suivi à domicile Alexander Albon, qui a encouru une pénalité de cinq secondes.

Les pilotes de F1 retourneront à l’action esports lors de la prochaine manche de la série officielle du Grand Prix virtuel dimanche. Le Grand Prix virtuel chinois sur le circuit international de Shanghai aura lieu à la date à laquelle la course dans le monde réel aurait dû avoir lieu.

