Les pilotes de F1 montreront leur soutien à la lutte contre le racisme avant le GP d’Autriche · .

L’Association des pilotes de Grand Prix a confirmé que ses membres participeront à une manifestation d’avant-course de soutien à la diversité et de lutte contre le racisme lors du Grand Prix d’Autriche.

Dans un communiqué publié samedi, le GPDA a déclaré: «La Grand Prix Drivers ‘Association a organisé un certain nombre de réunions virtuelles avec les 20 pilotes de Formule 1 pour convenir de la meilleure façon de montrer leur soutien collectif à la lutte contre le racisme avant le Grand Prix de ce week-end. .

«Les 20 pilotes sont unis avec leurs équipes contre le racisme et les préjugés, tout en adoptant les principes de diversité, d’égalité et d’inclusion et en soutenant l’engagement de la Formule à cet égard.

«Ensemble, les pilotes montreront tous leur soutien public à cette cause dimanche avant la course, reconnaissant et respectant que chaque individu a la liberté de montrer son soutien pour mettre fin au racisme à sa manière et sera libre de choisir comment le faire. avant le départ de la course dimanche. »

. comprend que les pilotes ont envisagé de porter des T-shirts portant des slogans anti-racisme lors des cérémonies d’avant course.

Lewis Hamilton, qui a été le plus ardent défenseur des manifestations contre le racisme qui ont commencé en mai après la mort de George Floyd, a déclaré qu’il était important que les conducteurs agissent d’unité dans cette affaire.

« Quoi que nous fassions, nous essaierons de le faire ensemble », a-t-il déclaré jeudi. «Je pense qu’il est vraiment important que nous restions unis, ou que nous devenions unis, je dirais aussi dans ce sport. Nous devons vraiment nous battre pour les injustices et les inégalités. »

