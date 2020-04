Les pilotes de F1 poussent toujours Sebastian Vettel à rejoindre les réseaux sociaux

Date publiée: 27 avril 2020

Pierre Gasly a déclaré que les conducteurs essayaient toujours de faire pression sur Sebastian Vettel pour qu’il ait une forme de présence sur les réseaux sociaux.

Vettel est le seul pilote sur la grille à ne pas avoir de canaux de médias sociaux, même Kimi Raikkonen a un compte Instagram.

Cependant, il semble qu’il y ait une légère chance que Vettel change un peu ses habitudes, après avoir récemment acquis un simulateur pour peut-être participer à des courses en ligne.

En ce qui concerne les médias sociaux, Gasly a révélé que lui et d’autres pilotes de Formule 1 continuaient de faire pression sur lui pour qu’il adhère.

“En 2019 et 2020, notre génération, tout le monde est sur les réseaux sociaux”, a déclaré Gasly à RACER.

«Sauf Seb (Vettel) qui est la seule et la seule exception! Nous le poussons toujours à être sur Instagram, car ce n’est pas normal de nos jours de ne pas être sur les réseaux sociaux. »

Gasly est également entré en détail sur la façon dont il traite le côté négatif des médias sociaux, qui peuvent être un aimant pour les commentaires négatifs et les trolls.

“De toute évidence, vous voyez ce qui se passe, vous voyez ce que les gens disent”, a ajouté Gasly.

“Dans ma vie, depuis que je suis vraiment petit, les gens me disaient:” Il est impossible que vous arriviez en F1. Seuls 20 pilotes sont en F1, pourquoi essayez-vous même? Bla, bla, bla… »

«J’ai toujours réussi à transformer ces pensées négatives et cette énergie négative en quelque chose de positif en moi.

«Pour déclencher plus d’énergie et une motivation et une volonté encore plus fortes, et toujours ressortir plus fort de cette énergie négative que les gens essayaient de m’envoyer.

«J’ai vu quelques messages, mais ce n’est pas quelque chose sur lequel j’ai essayé de me concentrer.

«J’ai toujours été habitué à vivre avec ce genre de choses. Lorsque vous êtes exposé, lorsque vous êtes un athlète de haut niveau, en particulier au plus haut niveau d’un sport – que ce soit la Formule 1 ou le football ou le basket-ball – vous êtes toujours jugé pour tout ce que vous faites.

“Les gens oublient facilement ce que vous avez fait dans le passé et pourquoi vous êtes ici – vous êtes toujours jugé pour la dernière performance.”

