Les pilotes de F1 se joignent à Race for the World Esports Series pour collecter des fonds pour l’OMS · .

Six pilotes de Formule 1 sont sur la liste des engagés pour une nouvelle série Esports destinée à collecter des fonds pour lutter contre le Coronavirus.

Charles Leclerc a organisé l’événement avec un groupe d’autres pilotes. Ses rivaux de F1 Lando Norris, Alexander Albon, George Russell, Antonio Giovinazzi et Nicholas Latifi ont également rejoint Race for the World, un championnat virtuel en trois manches qui débutera ce week-end.

Les épreuves à double tête auront lieu les samedi 11 avril, mardi 14 avril et vendredi 17 avril. Les organisateurs disent que tous les dons de l’événement iront au Fonds de solidarité Solidarité Covid-19 de l’Organisation mondiale de la santé.

Un objectif de 100 000 $ a été fixé sur la page des dons du championnat.

“Cette initiative est une réponse au blocage actuel de la pandémie mondiale et donne aux conducteurs une autre occasion de courir en ligne, de divertir les fans du monde entier et de collecter des fonds pour le fonds de l’OMS qui a été créé pour aider à lutter contre les coronavirus à travers le monde, »Disent les promoteurs.

La série se déroulera sur F1 2019. Les deux courses à distance de 25% commenceront à 18 h 00 BST (13 h 00 HAE). Le circuit à utiliser pour chaque manche sera choisi au hasard 15 minutes avant le départ.

Les pilotes ont déclaré dans un communiqué qu’ils «tenaient à souligner qu’aucune de leurs épreuves de« Course pour le monde »ne se heurterait à la série officielle de F1 Virtual Grand Prix, qui s’avère déjà extrêmement populaire.» Cependant, avec l’ensemble de l’événement qui devrait durer environ deux heures, il devrait entrer en conflit avec le troisième tour de la série iRacing officielle d’IndyCar, qui commence à 19h30 BST.

Liste des candidats de Race for the World

DriverSeriesCharles LeclercFormula 1Alexander AlbonFormula 1Lando NorrisFormula 1George RussellFormula 1Antonio GiovinazziFormula 1Nicholas LatifiFormula 1Antonio Felix da CostaFormula EGiuliano AlesiFormula 2Louis DeletrazFormula 2Sean GelaelFormula 2Antonio FuocoFormula 2Callum IlottFormula 2Christian LundgaardFormula 2Pietro FittipaldiAsian F3Arthur LeclercFormula régional EuropeNick CassidySuper FormulaLuca SalvadoriMotorbike racingLuca AlbonAlbon de jeunes brotherThibaut CourtoisFootballRaceFans Esports Hub

