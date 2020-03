Les pilotes de F1 se tournent vers WhatsApp pour organiser des simraces pendant les hiatus · .

Un groupe de pilotes de Formule 1 et d’autres catégories organisent leurs plans de simulation pendant la pause en utilisant un nouveau groupe WhatsApp.

De nombreux pilotes des meilleurs championnats se sont tournés vers l’Esport pour obtenir leur correctif de course tandis que le sport automobile dans le monde réel a été largement suspendu en raison de la pandémie mondiale. Le pilote de Formule 2 et pilote de simulateur Haas, Louis Deletraz, a révélé l’existence du groupe de simulation dans une interview pour le site officiel de la Formule 2.

“L’Esport rassemble un grand nombre de pilotes qui ne courraient normalement pas les uns contre les autres, ensemble, dans de nombreuses catégories différentes”, a déclaré Deletraz. “Nous avons ce groupe WhatsApp qui concerne la simulation pendant le verrouillage.”

Le groupe comprend des pilotes de F1, F2, F3, de Formule E et du DTM. Des pilotes de différentes disciplines ont participé à diverses courses en ligne officielles et non officielles depuis le début de la pause.

“C’est vraiment impressionnant de voir comment toute la communauté s’est réunie et cela donne aux fans quelque chose à regarder”, a déclaré Deletraz. “Ce qui est cool, c’est qu’ils peuvent [actually] rivalisez avec nous aussi. Le tout est complètement différent, et je pense qu’il a un bel avenir. »

La Formule 1 a organisé son tout premier Grand Prix virtuel dimanche à la place du Grand Prix de Bahreïn, annulé en raison de la pandémie mondiale. Deux pilotes de F1 actuels sont entrés – Lando Norris et Nicholas Latifi – et ont été rejoints par les anciens coureurs de F1 Nico Hulkenberg, Stoffel Vandoorne, Esteban Gutierrez, Anthony Davidson et Johnny Herbert ainsi que les coureurs F2 Robert Shwartzman et Guanyu Zhou, ce dernier remportant la victoire.

