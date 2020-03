Les pilotes de F1 veulent-ils courir malgré le Coronavirus? Voici ce qu’ils ont dit · .

Lewis Hamilton avait des mots forts à dire sur le plan de la Formule 1 pour organiser le Grand Prix d’Australie de dimanche malgré la menace du Coronavirus. Mais comment ses collègues conducteurs voient-ils la situation?

Voici les vues de Hamilton et de plusieurs de ses rivaux jeudi à Albert Park.

Ce ne sera pas la bonne chose pour moi de commenter car je n’en ai aucune idée. Je ne suis pas le président italien, je suis Pierre Gasly, pilote AlphaTauri F1. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis sûr qu’il n’est pas idéal.

Il y a ces préoccupations, il y a des milliers de préoccupations sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines et quelques mois et je pense que pour l’instant, nous devons juste faire de notre mieux avec ce que nous avons en Australie. À Bahreïn, il y aura encore beaucoup plus d’histoires là-bas et nous devrons faire de notre mieux avec les conditions que nous avons.

Mais je pense que pour l’instant, nous pouvons tous être heureux d’être ici et d’être dans ces conditions et de courir ce week-end. Notre responsabilité d’en tirer le meilleur parti.

Pierre Gasly

Tout d’abord, c’est vraiment, vraiment bon d’être ici et de courir, très probablement. Je n’ai rien entendu d’autre que cela et je ne suis pas vraiment un expert de la situation mondiale. Évidemment, en tant qu’équipe, nous obtenons quelques mises à jour et, évidemment, il y a beaucoup de gens qui surveillent tout.

Bottas: “Je veux vraiment courir”. La sécurité de tout le personnel de l’équipe, de tous les fans, de toutes les personnes impliquées ici dans ce type d’événement est très importante. Et je suis sûr que cela est pris en charge et que je m’assure que s’il y a d’autres appels, que ce soit pour ce week-end de course ou pour d’autres, je suis sûr qu’ils seront ensuite faits pour une bonne raison.

Donc je ne sais pas trop quoi dire d’autre, sauf que je suis vraiment très désireux de courir et que nous sommes ici pour courir et si nous sommes autorisés à le faire, bien sûr, je suis très heureux pour ça.

Valtteri Bottas

Je suis vraiment très, très surpris que nous soyons ici. Je pense que le sport automobile est … Je pense que c’est génial que nous ayons des courses mais pour moi, c’est choquant que nous soyons tous assis dans cette salle. Tant de fans sont déjà là aujourd’hui et il semble que le reste du monde réagit probablement un peu tard mais déjà ce matin, vous voyez, avec Trump fermer les frontières de l’Europe aux États-Unis, vous voyez la NBA suspendu, mais la Formule 1 continue.

Je ne sais pas: j’ai vu Jackie Stewart ce matin, vous savez, en bonne forme et en bonne santé dans l’ascenseur. Certaines personnes, alors que j’entrais dans le paddock, certaines personnes âgées. C’est une préoccupation, je pense, pour les gens ici. C’est un grand cirque qui vient ici. C’est donc vraiment inquiétant pour moi.

Lewis Hamilton

Jusqu’à présent, nous avons moins d’interactions avec les fans, avec les gens en général ici dans le paddock. Mais je pense que nous sommes tous entre de bonnes mains et que tout le monde maîtrise bien la situation. Nous nous sentons donc protégés et nous avons l’impression que l’on nous donne de bons conseils sur la façon de gérer la situation.

Daniil Kvyat

Bien sûr, ce n’est pas génial quoi qu’il arrive, bien sûr, pour le moment, mais vous avez juste essayé de suivre les directives. Je ne suis pas médecin donc je ne sais pas vraiment, bien sûr, comment gérer ça. Je ne fais que suivre ce que les gens me disent et pour le moment, je pense que le mieux que nous pouvons faire.

Ouais, j’essaye personnellement de ne pas trop y penser. Bien sûr, j’espère que tout se passera, mais cela dépend de ce que les gens vont décider, les gouvernements vont décider. Je pense que nous devons juste attendre cela.

Max Verstappen

Évidemment, je pense que de mon côté au moins, c’est. Je ne suis pas vraiment en mesure de parler, mais je sais pertinemment que la Formule 1, la FIA, les équipes, ils parlent beaucoup, essaient de trouver une solution. Je sais qu’ils ont beaucoup d’experts qui essaient de résoudre le problème et nous devons vraiment leur faire confiance. Je pense que ce sont eux qui connaissent la situation mieux que nous. Et en fin de compte, ce sera eux qui feront le bon appel. Et je pense que nous pouvons tous leur faire confiance à ce sujet.

Alexander Albon

Par contre, je n’ai pas fait de préparation spéciale. Je pense qu’au sein de Ferrari, nous faisons les choses très différemment. Et évidemment, nous nous sommes préparés à tout cela pour essayer d’être la meilleure situation possible pour contrôler la situation autant que possible, même si nous ne pouvons pas.

Mais je fais personnellement confiance à la FIA car, évidemment, ils ont beaucoup plus d’informations que moi sur tout cela et aussi au gouvernement australien pour avoir mis ces grands prix en place et pour y arriver. Je fais donc confiance à la FIA et à l’Australie pour que cela se produise, et j’espère que tout ira bien.

Charles Leclerc

Nous sommes ici en course donc je suppose que la seule chose que nous devons faire est de prendre un peu plus… être prudent avec tout, avec l’hygiène et ainsi de suite, et ne rien faire de stupide et embrasser trop de gens ou quoi que ce soit. En fin de compte, ce n’est pas si différent. Il faut juste être un peu plus prudent, c’est ce que tout le monde fait. Mais à part ça, je pense que nous sommes ici parce que nous pensons toujours que nous pouvons encore courir et continuer et tout faire normalement, mais juste avec quelques précautions supplémentaires ici ou là, c’est tout.

Lando Norris

Je pense que le GPDA compte actuellement beaucoup sur la FIA, les gouvernements de chaque pays et la F1 pour prendre la décision finale ou les décisions importantes. Le GPDA, nous sommes évidemment préoccupés par la situation, mais nous sommes des chauffeurs et nous ne comprenons pas vraiment ce qui se passe exactement dans le monde, ou si c’est sûr ou non de le faire en Australie ou au Vietnam ou autre. Malheureusement, nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des gouvernements, nous devons nous fier un peu à ce que les autres nous disent.

Carlos Sainz Jnr

C’est une question difficile pour le moment. Bien sûr, je suis heureux d’être ici. Ça fait beaucoup de temps que je voulais être dans cette position et courir. C’est donc bien sûr difficile, c’est une tragédie ce qui se passe en ce moment. Mais je fais confiance à la FIA et à ce qu’elle fait. Je sais que ce sont des gens capables pour la santé et la sécurité de tout le monde. Il y a eu différentes règles en vigueur. Nous prenons donc des précautions. Bien sûr, il est difficile d’essayer de vivre normalement pour tout le monde, mais j’espère que nous allons proposer un grand spectacle et que les gens oublieront un peu. Que se passe-t-il.

Esteban Ocon

Je ne sais pas si c’est le plus bizarre, évidemment c’est différent. Mais ça n’a rien à voir avec nous, vraiment, c’est comme ça. Je ne sais pas si c’est la bonne chose que nous soyons ici, probablement pas, mais ce n’est pas à nous, ce n’est pas une décision. Je pense que si ce n’était que la décision de toutes les équipes, nous ne serions probablement pas là ..

Kimi raikkonen

Évidemment pour moi, comme c’est ma première course en Formule 1, c’est certainement un peu étrange de tout commencer comme ça mais, encore une fois, moi, ni aucun de nous n’est qualifié pour vraiment prendre cette décision si la course va de l’avant ou non. Je veux dire, si les courses à venir, y compris celle-ci, ne finissent pas par aller de l’avant, alors je suppose que vous avez un peu de vacances. Il n’y a pas vraiment beaucoup plus d’influence que je vais avoir sur la décision. Et, encore une fois, en suivant vraiment les conseils des professionnels.

Nicholas Latifi

De mon côté, je dois faire confiance à la FIA et aussi, je pense, nous avons peut-être tous des opinions mais au final je suis là pour concourir et faire des courses de voitures. Je ne suis pas vraiment plus que ça dans cette situation.

Daniel Ricciardo

