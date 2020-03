Les pilotes de Formule 1 se tournent vers la course virtuelle au milieu de la tourmente

Les pilotes de F1 Max Verstappen et Lando Norris se lancent dimanche dans un monde virtuel sans coronavirus après l’annulation du Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison de Formule 1.

Norris, dont l’équipe McLaren s’est retirée du week-end de course de Melbourne avant son annulation après qu’un membre de l’équipe ait été testé positif au virus, sera en compétition contre un groupe de meilleurs joueurs.

Le «Not the Aus GP» organisé par Veloce esports sera en direct sur Twitch.TV et YouTube à partir de 17 h 45 GMT.

“Course en Australie mais pas en Australie”, a déclaré le Britannique de 20 ans sur Twitter.

Le Verstappen de Red Bull, un coureur virtuel régulier aux côtés de Norris, rejoint un casting stellaire d’autres pilotes de course réels de haut niveau dans une «bataille d’esports All Star» sur la chaîne YouTube www.the-race.com.

Les autres concurrents virtuels incluent le vainqueur de l’Indianapolis 500, Simon Pagenaud et les anciens pilotes de F1 Juan Pablo Montoya et Rubens Barrichello, ainsi que leurs fils respectifs, et le double champion d’esport de Formule 1 Brendon Leigh.

Les pilotes de Formule E Neel Jani, Max Guenther et Antonio Felix da Costa font également partie de cette équipe avec le pilote IndyCar Colton Herta.

“Nous avons eu vent que l’Australie ne se déroulerait pas, nous avons deviné que la course IndyCar pourrait être en conserve et nous savions déjà que les courses de Formule E étaient terminées”, a déclaré à . Darren Cox, fondateur de la course et PDG de Torque Esports. .

«Nous avons commencé jeudi matin à élaborer un plan puis, hier (vendredi) à midi, nous avions lancé le programme. Nous pensions que certains des vrais pilotes auraient envie d’y aller, mais la réaction a été absolument massive. C’est vraiment boule de neige. “

Cox a déclaré que la course en streaming gratuit n’utiliserait pas le circuit du Grand Prix d’Australie, la piste étant gardée secrète pour empêcher les pilotes de consacrer du temps aux essais sur les simulateurs avant le départ.

Le commentateur de la BBC radio Formula E et F1 esports Jack Nicholls sera la voix de l’événement, qui commencera avec 60 pilotes en trois manches et le top 20 en compétition en finale.

“En 48 heures, nous avons transformé ce qui n’était rien en quelque chose qui ressemble à l’une des courses de l’année”, a déclaré Cox.

La F1 a déclaré qu’elle espérait commencer la saison en Europe fin mai, sous réserve de révision, tandis que la Formule E est temporairement suspendue avec l’espoir de courir à nouveau en juin, tandis qu’IndyCar a annulé tous les événements en mars et avril.

Aujourd’hui c’est le jour. Regardez LIVE à 17h45 GMT sur https://t.co/ydoTCsksCK 📺 pic.twitter.com/UVEcQ4VO6w

– Lando Norris (@LandoNorris) 15 mars 2020

