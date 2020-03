Les pilotes de Formule E de la FIA expriment leur inquiétude concernant le coronavirus

Le coronavirus génère actuellement le plus d’attention et de préoccupation dans le monde. Le problème a affecté la FIA Formula E, au point de devoir reporter le E-Prix de Sanya, en Chine, le pays d’origine de la maladie.

L’Italie a également été l’un des pays les plus touchés, enregistrant à ce jour 3 858 personnes infectées et 148 décès. Cette situation met également la FIA et les organisateurs en alerte, puisque l’E-Prix de Rome est prévu le 4 avril. La réalisation de cet événement est en vue.

Voici les témoignages de plusieurs pilotes de Formule E de la FIA sur ce sujet:

Lucas di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler)

“Nous vivons un moment critique pour être un événement international comme la Formule E. Mais aussi pour tous les événements. Nous espérons que nous pourrons être au E-Prix à Rome, en Italie. Bien que le plus important soit la santé de tous et le respect des décisions du gouvernement. “

Felipe Massa (ROKiT Venturi Racing):

“Maintenant, nous devons comprendre où sera la prochaine course, à quoi elle ressemblera, ce n’est pas seulement un problème de Formule E, c’est un problème général, tous les sports et tous les événements sont annulés dans de nombreux pays touchés par ce virus, nous devrons donc essayer de résoudre le problème et j’espère que le championnat se déroulera et se poursuivra comme il se doit. “

António Félix da Costa (DS Techeetah):

“Si Dieu le veut, nous pouvons continuer et reprendre une activité normale et avoir de nombreuses courses cette année.”

Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing):

“C’est un peu triste ce qui se passe en ce moment. Il est très probable que la Formule E devra faire face à tant de problèmes dus à ce coronavirus, je pense que de nombreux autres événements dans le monde ont été annulés. J’allais à Genève par exemple, et ils viennent d’annuler le salon de l’auto. J’espère donc vraiment que le mois prochain, ils pourront trouver un remède et résoudre ce problème, car je pense que cela nous empêchera de concourir dans certains pays, de très belles villes. C’est mauvais principalement pour les fans. “

Ma Qinghua (équipe NIO 333 FE):

“La situation n’est pas si bonne maintenant, surtout en Europe. En Chine, elle est bien contrôlée et, par exemple, je viens de Shanghai, mais je suis au Mexique et j’ai quitté mon pays il y a un mois. A Shanghai au cours des 7 derniers jours Il n’y a plus de personnes infectées, c’est donc une bonne nouvelle pour nous et le gouvernement chinois a fait un excellent travail pour contenir cette situation. Je voudrais suggérer aux gens que si ce n’est pas nécessaire, il vaut mieux rester à la maison et voir comment situation et si vous avez des problèmes dans votre corps, n’hésitez pas à consulter un médecin dès que vous obtenez des soins médicaux, c’est mieux ce n’est pas vraiment dangereux.

C’est quelque chose qui pourrait être guéri, mais si vous essayez de retarder votre visite à l’hôpital, cela pourrait augmenter le danger. Je pense qu’il est bon de voir ce qui se fait en Chine et je pense aussi que le gouvernement aide beaucoup. Je pense aussi que du côté européen et américain, tout le monde essaie de trouver un nouveau remède contre ce virus, mais nous allons survivre comme d’habitude et je pense qu’il sera résolu à un certain moment. Quoi qu’il en soit, tout le meilleur des gens du monde entier. ”

.