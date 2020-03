Les pilotes de Racing Point en avant-première du Grand Prix d’Australie

Les pilotes de Racing Point prévisualisent le Grand Prix d’Australie, le week-end, la manche 1 du Championnat du monde de Formule 1 2020, à Albert Park à Melbourne du 13 au 15 mars.

Entretien de Lance Stroll

Quelle est la meilleure chose à propos de la première course de l’année?

LS: “Ce n’est certainement pas le vol au-dessus – c’est tout un trek! L’Australie est un grand pays et j’adore aller à Melbourne. La ville est géniale et la piste est également très agréable à conduire – très technique, pas beaucoup de place à l’erreur et qui nécessite de la précision. C’est aussi très beau avec la façon dont il se faufile dans le parc. “

Quelle est la seule chose que tout le monde devrait faire à Melbourne?

LS: «J’y passe la plupart de mon temps dans une voiture de course à faire le tour d’Albert Park, donc malheureusement il n’y a pas beaucoup de temps pour faire du tourisme! Je ne suis probablement pas la bonne personne à demander… mais j’encourage vraiment les gens à aller à la course. L’atmosphère autour de l’endroit et l’énergie du week-end sont vraiment uniques – ce n’est pas comme une autre course, dans ce sens. “

Quel est votre meilleur souvenir d’Albert Park?

LS: «J’ai eu un bon résultat l’année dernière, marquant mes premiers points avec l’équipe, donc c’est un bon souvenir. Depuis, j’ai hâte d’y retourner. “

Entretien de Sergio Perez

Décrivez le Grand Prix d’Australie en trois mots?

SP: “Excitant, stimulant, beau.”

Quelle est la meilleure chose à faire à Melbourne?

SP: «C’est une ville fantastique – une de mes préférées en fait. Je vous recommande de faire du vélo ou de courir pour voir le plus de ville possible. C’est un endroit vraiment diversifié et magnifique. “

Quel est votre meilleur souvenir de course à Albert Park?

SP: “Je dirais mes débuts en 2011. Cette première course est quelque chose dont vous avez rêvé toute votre vie et puis soudain vous êtes là, en attendant que les lumières s’éteignent – c’est une sensation incroyable. Terminer P7 était également très satisfaisant, même si je n’ai pas pu garder le résultat! »

Cinq choses à surveiller à Melbourne

Melbourne est souvent décrite comme ayant quatre saisons en une seule journée, alors faites attention aux changements soudains des conditions climatiques qui poussent les équipes sur le mur des stands à chercher des données [and umbrellas!]

Comme c’est le cas avec les circuits temporaires, la surface de la piste peut être assez cahoteuse et aussi plutôt glissante au début du week-end – ce dernier s’améliorant à mesure que les caoutchoucs bitumineux

Pour la première fois à l’ère Pirelli des temps modernes [2011 – present], la course d’ouverture de la saison se déroulera avec exactement les mêmes pneus que l’année précédente, avec le C2 comme Hard, C3 comme Medium et C4 comme Soft soft pour le week-end

Avec seulement six jours de tests de pré-saison répartis sur deux semaines avant la manche d’ouverture, les équipes se dirigent vers Melbourne avec encore beaucoup à comprendre sur leurs packages 2020, alors attendez-vous à beaucoup d’activité sur piste pendant les trois séances d’essais libres

Albert Park a traditionnellement une probabilité élevée de voitures de sécurité – six apparitions dans les 10 derniers Grands Prix d’Australie – qui garderont les stratèges sur leurs gardes

