Les pilotes découvrent de nouvelles opportunités et des risques familiers dans le monde de la simulation et du streaming · .

À tout le moins, la pandémie mondiale a été une aubaine pour le monde de la simulation. Presque toutes les grandes catégories ont désormais leur propre championnat virtuel, et les pilotes ont même organisé leur propre série d’esports pour collecter des fonds pour aider ceux qui en ont besoin.

Le hiatus imposé au cours de la saison de course automobile ordinaire et l’augmentation du simracing en tant que substitut ont donné aux pilotes volontaires la possibilité d’expérimenter dans des catégories qu’ils ne connaissent pas normalement. Le monde virtuel est peut-être le seul où nous pouvons profiter de Max Verstappen en course dans des supercars australiennes ou Lando Norris affrontant le terrain IndyCar.

Cela donne également aux fans la chance de voir les réactions de leurs pilotes préférés en temps réel via des plateformes de streaming telles que Twitch et YouTube. Il propose des divertissements indispensables à un moment où pratiquement tous les sports professionnels ont cessé.

Certains pilotes avertis l’ont utilisé avec brio pour cultiver leur base de fans et offrir une interaction plus personnelle avec les fans que d’habitude pendant un week-end de course. Norris était déjà parmi les pilotes de F1 à exploiter le potentiel de Twitch.

Norris a remporté ses débuts en IndyCar iRacing. D’autres se sont révélés rapides à apprendre, notamment Charles Leclerc. “C’est quelque chose que je ne m’attendais vraiment pas à apprécier et je ne me suis jamais vu faire ça”, a déclaré la star de Ferrari.

«Mais en fait, j’ai vraiment apprécié. Pour les gens qui me suivent, c’est le plus proche que l’on puisse obtenir du vrai moi. » Leclerc a rapidement amassé plus d’un quart de million de followers sur Twitch, tandis que Norris vient de dépasser les 400 000.

Le pilote IndyCar Conor Daly connaissait déjà les goûts de Twitch et l’utilise pour développer sa marque sur et en dehors de la piste alors qu’il diffuse lors de sa participation à la série IndyCar iRacing.

“Le truc Twitch est vraiment assez drôle pour moi”, a-t-il déclaré. «Je l’ai fait il y a deux ans juste pour le plaisir car je joue beaucoup à Call of Duty. Parfois, nous pourrions dire des choses hilarantes, Colton Herta et moi jouons beaucoup, et certains des autres gars.

“Il s’agit de construire votre marque. Vous avez quatre domaines différents où votre marque peut construire: Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, c’est plus que, je suppose, ce que vous avez l’habitude de faire avec seulement Facebook ou Twitter ou même Instagram. “

Simracing donne également aux pilotes et aux équipes une chance précieuse de mettre leur image de marque devant les fans lorsqu’ils ne peuvent pas courir pour de vrai, a déclaré Daly.

«De toute évidence, nous avons cette incroyable voiture de l’US Air Force et nous voulons la mettre sur Internet parce qu’ils se sont engagés envers nous dans la vraie vie et qu’ils sont prêts à investir en moi et dans notre sport, et évidemment en ces temps difficiles dans le monde en ce moment, nous devons leur donner autant que possible pour être prêts à nous engager en premier lieu. »

Bien que la simulation offre de nouvelles opportunités aux pilotes, les risques potentiels peuvent différer sur un point évident: la course virtuelle n’apporte pas le même risque à la vie que la compétition dans le monde réel (bien qu’un pilote ait réussi à “ planter ” sa sim plus tôt ce mois-ci) ).

Larson a perdu sa course dans le monde réel dans une course virtuelle, mais bien que la course dans le monde virtuel ne devrait pas coûter la vie à quiconque, cela pourrait leur coûter leur carrière exactement de la même manière qu’une indiscrétion dans le réel le pourrait. Comme cela a été clair chaque fois que de nouvelles technologies de médias sociaux ont émergé, de Twitter à Facebook, les utilisateurs ne peuvent pas se permettre d’oublier qu’ils fonctionnent dans un environnement public. Les émissions Twitch ne sont pas moins permanentes que les tweets ou les publications et indiscrétions Facebook dans le monde virtuel peuvent entraîner des sanctions dans le vrai.

Le pilote de la Coupe NASCAR, Kyle Larson, l’a découvert il y a deux semaines lorsqu’il a utilisé une insulte raciale lors de la diffusion en direct d’un événement iRacing diffusé en direct sur une chaîne NASCAR. La réponse a été rapide: en 48 heures, il avait perdu son entraînement avec Chip Ganassi Racing, plusieurs sponsors avaient rompu leurs liens avec lui et il a été indéfiniment suspendu par NASCAR et iRacing.

Larson s’est excusé dans une vidéo publiée sur les médias sociaux “J’ai fait une erreur et j’ai dit le mot qui ne devrait jamais être dit et il n’y a aucune excuse pour cela”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Je comprends que les dommages sont probablement irréparables et je le reconnais. “

C’est un exemple extrême, et bien sûr, la faute n’est nulle part ailleurs qu’avec Larson. Néanmoins, il existe une leçon, même pour les conducteurs qui n’utiliseraient jamais un tel langage pour commencer: la simulation et le streaming peuvent offrir de nouvelles opportunités mais des risques familiers.

