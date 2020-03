Les pilotes espèrent que la course pourra continuer malgré le coronavirus · .

Les pilotes de Formule 1 affirment qu’ils espèrent que le Grand Prix d’Australie de ce week-end se déroulera dans l’incertitude sur la course en raison de la propagation du Coronavirus.

Les équipes se sont réunies à Melbourne pour la course d’ouverture de la saison à l’ombre du virus, qui a été officiellement déclaré pandémie.

La propagation mondiale du virus a incité d’autres pays à imposer des limites aux rassemblements publics. De nombreux événements sportifs ont été annulés ou se déroulent sans spectateurs, tout comme le Grand Prix de Bahreïn la semaine prochaine.

S’adressant aux médias à Melbourne aujourd’hui, Valtteri Bottas a déclaré qu’il espérait que la course de ce week-end pourrait se poursuivre.

“C’est vraiment, vraiment bon d’être ici et de courir, très probablement”, a-t-il déclaré. “Je n’ai rien entendu d’autre que cela et je ne suis pas vraiment un expert de la situation mondiale.

«Évidemment, en tant qu’équipe, nous obtenons des mises à jour et, évidemment, il y a beaucoup de gens qui surveillent tout. Et pour sûr, la sécurité de tout le personnel de l’équipe, de tous les fans, de toutes les personnes impliquées ici dans ce genre d’événements, est très importante.

“Je suis sûr qu’il est pris en charge et en veillant. Et s’il y a d’autres appels pour ce week-end de course ou pour d’autres, je suis sûr qu’ils seront alors faits pour une bonne raison. Donc je ne sais pas vraiment quoi dire d’autre, sauf que je suis vraiment très désireux de courir et nous sommes ici pour courir et si nous sommes autorisés à le faire, bien sûr, je suis très heureux pour ça. “

Le pilote de Red Bull, Alexander Albon, a déclaré qu’il faisait confiance à ceux qui courent au sport pour prendre la bonne décision concernant cette course et les futures.

«Je ne suis pas vraiment en mesure de parler mais je sais pertinemment que la Formule 1, la FIA, les équipes, ils parlent beaucoup, essayent de trouver une solution.

“Je sais qu’ils ont beaucoup d’experts qui essaient de résoudre le problème et nous devons vraiment leur faire confiance. Je pense que ce sont eux qui connaissent la situation mieux que nous. Et en fin de compte, ce sera eux qui feront le bon appel. Et je pense que nous pouvons tous leur faire confiance à ce sujet. »

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: