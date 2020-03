Les pilotes et les équipes de F1 réagissent à l’annulation tardive du GP d’Australie · .

Les pilotes de Formule 1 et leurs équipes ont réagi à l’annulation tardive du Grand Prix d’Australie d’ouverture de saison. Voici ce qu’ils avaient à dire:

La Scuderia Ferrari soutient pleinement la décision prise par la FIA et la Formule 1 en collaboration avec l’Australian Grand Prix Corporation d’annuler le Grand Prix d’Australie (du 13 au 15 mars) sur le circuit d’Albert Park à Melbourne.

La sécurité de tous les membres de l’équipe est notre priorité numéro un, d’autant plus que la pandémie de Covid-19 continue d’évoluer rapidement.

Nous sommes très désolés pour les fans qui devaient venir à Albert Park et soutenir la course de Formule 1 avec tout leur enthousiasme habituel, ainsi que tous ceux qui auraient regardé du monde entier.

Ferrari

Nous devrons attendre encore un peu pour remonter dans la voiture. J’avais vraiment hâte de reprendre le volant mais c’est la meilleure décision, la santé de chacun est la priorité. Restez en sécurité tout le monde.

Charles Leclerc

Renault DP World F1 Team reconnaît et soutient pleinement la décision de la F1 et de la FIA d’annuler le Grand Prix d’Australie 2020. Nous sommes déçus de ne pas pouvoir courir devant les fans australiens passionnés qui ont montré un tel soutien de notre équipe et de Daniel, mais la santé et la sécurité des membres de notre équipe et de la communauté F1 au sens large sont d’une importance capitale.

Nos pensées vont également à notre équipe partenaire, McLaren Racing, alors qu’ils traitent d’un cas confirmé de Covid-19.

Renault

Haas F1 Team accepte la décision d’annuler le Grand Prix d’Australie 2020 et toutes les activités de Formule 1 prévues à Melbourne, comme annoncé dans la déclaration conjointe entre la Formule 1, la FIA et avec le soutien de l’Australian Grand Prix Corporation (AGPC).

La sécurité et la santé de toutes les personnes impliquées dans le déroulement de l’événement est primordiale, tout comme celle des milliers de fans qui avaient investi pour assister au Grand Prix d’Australie, et tout en étant déçus de ne pas pouvoir participer ce week-end à Melbourne – et de partager cette passion pour la Formule 1, Haas F1 Team accepte les actions ultérieures prises par les parties concernées à la lumière des circonstances de la situation mondiale de Covid-19.

Haas

Pas de course ici à Melbourne. On se sent comme une grande chose pour nous car nous nous y sommes préparés très dur mais en fait une toute petite chose par rapport au défi auquel le monde est confronté en ce moment. Restez en sécurité tout le monde et essayez de combattre Covid-19 autant que vous le pouvez.

Romain Grosjean

J’étais tellement motivé pour faire de la course ce week-end, mais la sécurité, la santé et le bien-être de chacun sont de loin la chose la plus importante et c’était la bonne chose à faire. Restez en sécurité tout le monde et prenez soin les uns des autres.

Kevin Magnussen

Je ne me souviens pas avoir été plus excité pour un week-end de course que celui-ci – mais l’annulation était absolument le bon choix. La sécurité de chacun doit passer avant tout. Restez en sécurité.

George Russell

