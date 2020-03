Les pilotes Red Bull en avant-première du Grand Prix d’Australie

Les pilotes Red Bull en avant-première le week-end du Grand Prix d’Australie à Albert Park à Melbourne, première manche du Championnat du monde de Formule 1 2020 du 13 au 15 mars.

Entretien avec Alex Albon

Cela fait un an que vous avez fait vos débuts en Formule Un. Avez-vous hâte de revenir sur la piste où tout a commencé?

AA: «J’étais nerveux cette fois l’année dernière car c’était ma première course de Formule 1 et je n’avais jamais été à Albert Park auparavant. Cette année, il s’agit davantage de maximiser la course elle-même. Nous avons eu un bon test de pré-saison et maintenant il s’agit de rassembler les pièces pour Melbourne. »

Parlez-nous de la piste d’Albert Park…

AA: «Melbourne est vraiment très amusante et ce sera le premier aperçu de la façon dont nous nous sommes comportés cet hiver. Quant à la piste, Albert Park n’est pas un circuit facile. Je dirais que c’est l’une des pistes les plus difficiles sur lesquelles nous allons et que c’est la première de la saison, vous devez donc être prêt. La piste elle-même est très sale et aussi à grande vitesse, surtout pour un circuit de rue. Techniquement, la piste est très difficile et c’est là-haut avec l’un des circuits les plus cahoteux où nous allons. Vous avez beaucoup d’ombres sur la piste des arbres qui bordent les bords, donc il y a beaucoup de feuilles sur le sol. Il est facile de faire une erreur là-bas, et si vous partez, c’est très punissant! “

Qu’attendez-vous le plus de Melbourne en tant que ville?

AA: «Beaucoup! Mais j’ai le plus hâte de voir l’avocat et les œufs pochés de Melbourne. J’aime les brunchs australiens et j’aime leur café !! »

Max Verstappen

Évaluez la piste d’Albert Park…

8/10 – «J’aime cette piste, même si c’est un circuit de rue et difficile à dépasser. Aucune piste n’est parfaite mais Albert Park a beaucoup de virages rapides à quatre-vingt-dix degrés qui sont difficiles. La chicane rapide lors des qualifications est également très satisfaisante lorsque vous faites les choses correctement. »

Notez Melbourne comme lieu de course…

9/10 – «C’est l’une des meilleures courses du calendrier. C’est le début de la saison et tout le monde part de zéro, ce qui le rend passionnant en ce qui concerne les qualifications et vous découvrez où vous êtes vraiment. Il y a une bonne ambiance avec tous les fans qui soutiennent l’événement et la météo est bonne aussi, ce qui en fait une belle semaine. “

Quelle était la particularité du podium l’an dernier?

«Ce fut un excellent début pour nous et Honda d’être tout de suite sur le podium et un regain de confiance pour tout le monde. C’était aussi ma première fois sur le podium en Australie, ce qui l’a rendu encore plus spécial. »

Comment vous sentez-vous dans la première course de la saison?

«Je me sens bien et nous poussons fort en équipe. Tout le monde ici sait que pour réussir, vous devez bien comprendre la voiture, faire beaucoup de tours et nous avons été satisfaits de nos tests à Barcelone. Nous avons obtenu un bon kilométrage, les choses se sont bien déroulées et c’est exactement ce que nous voulions. Honda pousse également à fond. Vous voulez toujours des améliorations et ils ont fait beaucoup depuis l’année dernière. Le véritable avantage est que ce qu’ils disent qu’ils apporteront en matière de développement se produit toujours et je suis convaincu que ce sera encore le cas cette année. Mes discussions de contrat ont été assez simples et je fais confiance à l’équipe. Je crois que nous pouvons aller de l’avant et nous remettre au défi comme nous l’avons fait par le passé. Nous avons les bonnes personnes dans l’équipe et je pense que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour nous battre, en particulier avec le dévouement de Honda. Je voudrais commencer la saison en force, parce qu’elle est vraiment lancée, mais nous ne saurons pas où nous en sommes jusqu’au deuxième et troisième trimestres de samedi à Melbourne, c’est là que tout le travail acharné de l’hiver compte vraiment. »

