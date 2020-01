Les plans de lancement d’Alfa Romeo, Williams et Haas dévoilés

Date publiée: 24 janvier 2020

Les plans de la saison de lancement sont tout sauf crayonnés avec des détails émergeant des présentations d’Alfa Romeo, Williams et Haas.

Alfa Romeo a officiellement confirmé qu’ils retireraient les couvertures de leur voiture C39 le matin du premier test de pré-saison sur le Circuit de Catalunya à Barcelone le mercredi 19 février.

Selon leur site officiel, “la présentation mettra en vedette les pilotes de course de l’équipe, Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi, le pilote de réserve, Robert Kubica, ainsi que le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, et les membres du personnel technique de l’équipe”.

Racefans.net rapporte également que Haas a également choisi de lancer le premier matin de test, mais la tenue américaine devrait publier certains rendus en ligne début février avant leur lancement.

Ils comprennent également que Williams a l’intention de révéler sa livrée pour la nouvelle saison sur le modèle 2019 avant de publier ensuite des images de leur nouveau châssis.

Cela ne laisse que Red Bull et des informations sur leur lancement en 2020 à filtrer. Le moulin à rumeurs annonce son lancement le 12 février, un jour après Ferrari et le même jour que Renault.

11 février: Ferrari

12 février: Renault

13 février: McLaren

14 février: Mercedes, AlphaTauri

17 février: Racing Point, Williams (à confirmer)

19 février: Alfa Romeo, Haas (à confirmer)

