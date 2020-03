Les plus grands favoris pour le titre mondial de Formule 1 2020

La Formule 1 est considérée comme le sport le plus grand et le plus excitant parmi de nombreuses personnes à travers le monde, bien que parfois assez prévisible, les fans de cette année seront ravis car la bataille entre les Big Three – Mercedes, Red Bull et Ferrari – devrait être plus proche que jamais, tandis que McLaren et Racing Point semblaient également assez décents lors des récents tests d’hiver

En ce qui concerne la nouvelle saison, beaucoup est inconnu car la saison se dirige vers Melbourne pour le match d’ouverture, mais il existe un moyen sûr de se faire une idée de l’ordre hiérarchique avant la nouvelle saison, la meilleure chose à faire est de vérifier les chances car ils sont sûrement un bon indicateur de qui est où et des attentes pour la première saison de F1 de cette décennie

Comme mentionné, la scène est prête pour une saison de F1 extrêmement passionnante. Bien que Mercedes et Lewis Hamilton soient à nouveau les plus grands favoris pour remporter le titre, ses rivaux visent à faire de cette saison la plus difficile qu’il ait connue. Ce sont les pilotes les plus susceptibles d’être au sommet à la fin de la saison:

Valtteri Bottas

Le compagnon de Hamilton a remporté quatre courses en 2019 et est considéré comme l’un des meilleurs pilotes du championnat. Il semble s’améliorer à chaque saison, ce qui nous fait croire que 2020 ne sera pas différent. S’il pousse le mile supplémentaire, il pourrait finir par soulever le titre mondial à la fin de la saison. Mais… reportez-vous à Lewis Hamilton ci-dessous.

Max Verstappen

À 17 ans et 166 jours, Verstappen est devenu le plus jeune pilote de l’histoire de la Formule 1. Max a terminé la saison 2019 à la 3e place avec 278 points. De nombreux fans l’ont choisi comme prochain champion de F1 et nous sommes ravis de voir si cette déclaration se réalisera.

Charles Leclerc

Vous seriez fou si vous ne pensiez pas que ce jeune n’est pas parmi les meilleurs en F1. Leclerc a eu sa première saison pour Ferrari l’année dernière et il n’était rien de moins qu’incroyable. Après avoir remporté 7 pôles et 2 courses, Leclerc termine 4ème. Les experts pensent qu’il sera le plus féroce challenger de la saison 2020 avec son coéquipier Sebastian Vettel soi-disant son ailier.

Lewis Hamilton

Enfin, nous en avons un que beaucoup considèrent comme le plus grand moteur de notre époque. Oui, une grande partie de son succès est dû au fait que Mercedes finance massivement l’équipe – l’innovation est un luxe qu’ils ont en abondance, ils ont récemment présenté leur nouveau volant DAS, mais Hamilton est un conducteur pointu et qualifié. Lewis est le plus grand favori pour remporter le Championnat du monde de F1 2020 et s’il le fait, il égalera l’incroyable record de Michael Schumacher de sept titres mondiaux F1.

Bien que l’argent sûr soit sur Hamilton et Mercedes, sachant que 14 titres F1 combinés en sept ans arriveront à la fin de cette saison, il sera plus aventureux d’opter pour Verstappen en bleu ou Leclerc en rouge, avec Vettel et Bottas peu susceptibles d’être assis autour.

