Les premières images de gameplay de Moto GP 20 dévoilées · .

La nouvelle saison de Moto GP a peut-être été reportée en raison du Coronavirus, mais les travaux se poursuivent sur l’homologue virtuel du championnat, que les fans pourront jouer le mois prochain.

La première vidéo du jeu vidéo officiel Moto GP 20 a été publiée aujourd’hui. Un sondage a été effectué auprès des fans pour décider quelle combinaison de pilote, de piste et de conditions météorologiques devraient figurer, et ils ont largement préféré voir Valentino Rossi parcourir le circuit du Mugello en Italie sous le soleil.

Les fabricants de jeux promettent une manipulation plus réaliste des vélos et un défi stratégique plus profond dans l’édition 2020 du jeu. La consommation de carburant et les performances des pneus seront visibles en un coup d’œil.

Le mode de freinage a également été révisé, selon l’équipe: «L’équipe de développement a travaillé dur pour apporter des modifications substantielles au système de freinage, afin de le rendre plus difficile, risqué mais aussi gratifiant.»

La tendance vers des composants aérodynamiques plus importants sur les vélos a également été modélisée. Non seulement ils figurent désormais sur le vélo, mais la manipulation change s’ils sont endommagés.

Un mode managérial, un développement de vélos en saison, un contenu historique et de nouveaux éditeurs de vélos ont également été confirmés dans le prochain jeu.

Le Moto GP 20 devrait arriver sur PlayStation 4, Xbox One, Windows PC, Google Stadia et Nintendo Switch le 23 avril (cette dernière ne sera disponible aux États-Unis que le 5 mai).

