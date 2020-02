Les premiers clichés du nouveau Haas VF-20 émergent

Date publiée: 6 février 2020

Haas est la première équipe de Formule 1 à montrer des images de son challenger 2020, le VF-20, et, comme prévu, sont revenus à un look plus traditionnel.

La tenue américaine est passée à une livrée noire et dorée avant la saison 2019 après que Rich Energy est devenu le sponsor en titre de l’équipe.

Cela s’est soldé par un désastre et faisait partie d’une campagne plutôt oubliable pour l’équipe, qui n’a pu récolter que 28 points au Championnat des constructeurs.

Mais, comme l’a révélé pour la première fois The Race, ils espèrent qu’un retour à un look familier ramènera certains des bons moments que l’équipe a connus au cours de leur vie relativement courte en tant qu’équipe de Formule 1.

Les couleurs gris, rouge et noir sont de retour…

“C’est toujours excitant de voir le développement d’une nouvelle voiture de Formule 1 et sans aucun doute le VF-20 doit livrer là où notre voiture précédente n’était pas”, a déclaré le directeur de l’équipe Gunther Steiner à The Race.

«La réglementation restant stable cette saison, cela nous a permis d’améliorer notre compréhension de la voiture et de nous examiner davantage afin de trouver des solutions et des applications à intégrer dans la conception du VF-20.

«L’année dernière a certainement été un revers, je ne l’aurais jamais demandé, mais vous apprenez de telles situations.»

Le patron de l’équipe, Gene Haas, a ajouté: «Franchement, j’espère que le VF-20 nous ramènera au type de forme que nous avons couru en 2018 lorsque nous avons terminé cinquième du championnat des constructeurs.

«Il est important pour moi que nous soyons de retour dans le mélange et que nous marquions constamment des points.

“Nous avons certainement la capacité et nous avons prouvé en tant qu’organisation que nous pouvons le faire.”

Haas espère que Romain Grosjean et Kevin Magnussen pourront rendre leur confiance en leur apportant des points dès le départ lors du Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison.

