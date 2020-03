Les premiers membres de l’équipe McLaren sont débarrassés du coronavirus · .

Carlos Sainz Jnr s’est auto-isolé par précaution après son retour à son domicile en Espagne après le week-end du Grand Prix d’Australie, où l’un de ses collègues McLaren s’est révélé positif pour le Coronavirus.

Pendant ce temps, les premiers résultats des tests sur d’autres membres de l’équipe McLaren qui sont restés en Australie ont révélé qu’ils n’avaient pas le virus.

Dans une publication sur les réseaux sociaux mardi, Sainz s’est décrit comme étant en «quarantaine» en Australie et en Espagne. Une mise en quarantaine implique généralement des restrictions de mouvement, mais un porte-parole de McLaren a confirmé à . Sainz qu’il était volontairement isolé en raison du diagnostic positif au sein de l’équipe, et il était clair à voler.

“[I’m] profiter de la quarantaine depuis que l’un des membres de notre équipe a été testé positif pour le coronavirus », a déclaré Sainz dans une vidéo. «De retour jeudi en Australie, nous avons dû nous mettre en quarantaine stricte individuelle. Depuis, j’ai passé plusieurs jours occupés à organiser ma vie.

“Évidemment, je m’ennuie un peu. Je suppose que tous ceux qui font cette quarantaine s’ennuient un peu. Mais en même temps, j’essaie de faire du sport, j’essaie de me tenir occupé et de faire le genre de choses que je ne ferais jamais à cause de tant de voyages. “

La moitié des 14 membres de l’équipe McLaren qui ont été isolés à Melbourne après avoir été en contact avec le cas d’origine ont été testés pour le coronavirus. Ceux qui ont reçu leurs résultats jusqu’à présent se sont tous révélés négatifs. Les autres membres de l’équipe sont censés être largement exempts de symptômes.

“Je voulais juste envoyer ce message à tous les mécaniciens, aux gens qui sont restés là-bas en Australie, en leur envoyant de bonnes vibrations, en leur envoyant beaucoup de positivité et en leur envoyant un gros câlin”, a déclaré Sainz. «Je suis sûr que nous allons tous quitter cette quarantaine dès que possible et dès que nous aurons terminé, nous reprendrons les affaires.

«Dès que ce virus sera terminé, nous reprendrons la course. Je ne peux pas attendre, pour être honnête. Les courses me manquent, les voyages autour du monde avec mon équipe me manquent. Mais à la fin, c’est quelque chose qui passera, quelque chose que nous devons surmonter le plus tôt possible. Et pour cela, mieux vaut rester à la maison, mieux rester en quarantaine, mieux [not] faire beaucoup et nous occuper. “

