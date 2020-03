Les promoteurs australiens du GP publient une mise à jour sur les tests de coronavirus

Date publiée: 12 mars 2020

L’Australian Grand Prix Corporation a publié une mise à jour alors que le coronavirus continue de menacer la course, tout en confirmant qu’une neuvième personne a maintenant été testée.

McLaren a confirmé qu’il se retirait de l’ouverture de la saison après qu’un de ses collaborateurs ait été testé positif au coronavirus jeudi.

Quatre employés de Haas ont également été testés, mais tous ont été blanchis.

Maintenant, les promoteurs du GP d’Australie ont confirmé qu’un neuvième individu était en cours de test, censé être un photographe local, comme le rapporte Motorsport.com.

La déclaration publiée par le PDG de l’Australian Grand Prix Corporation, Andrew Westacott, se lit comme suit: «L’Australian Grand Prix Corporation et la Formule 1 ont été informés par le Chief Health Officer victorien des résultats des tests concernant huit membres du personnel du Formula 1 Paddock.

«Sur ces huit tests, sept personnes ont renvoyé un résultat négatif confirmant qu’elles n’ont pas le virus COVID-19. Un huitième individu s’est révélé positif pour le virus COVID-19.

«Il a été confirmé que la personne était membre de l’équipe McLaren Racing. À la suite de cela, McLaren a annoncé son retrait du Formule 1 Rolex Australian Grand Prix 2020.

«L’AGPC est actuellement en discussion avec la Formule 1, la FIA et le ministère de la Santé et des Services sociaux concernant les implications plus larges de ce résultat de test.

«De plus, un neuvième individu a été évalué et testé pour le virus COVID-19, les résultats de ce test étant en attente. Cette personne n’est associée à aucune équipe de Formule 1, à la FIA ou aux fournisseurs associés.

“L’AGPC fournira des mises à jour à mesure que de plus amples détails seront disponibles.”

La Formule 1 et la FIA ont coordonné avec toutes les autorités compétentes les prochaines étapes. Notre priorité est la sécurité des fans, des équipes et de tout le personnel de la course.

– Formule 1 (@ F1) 12 mars 2020

Une déclaration publiée par la FIA et la Formule 1 se lit comme suit: «Suite au résultat du test sur un membre, l’équipe McLaren, la F1 et la FIA ont été en contact étroit avec eux sur leur décision et ont coordonné avec toutes les autorités compétentes les prochaines étapes. Notre priorité est la sécurité des fans, des équipes et de tout le personnel de la course. »

